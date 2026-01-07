La biblioteca de Lalín cuenta con 4.137 usuarios, 709 de la categoría infantil

La Biblioteca Municipal Varela Jácome de Lalín dispone de 4.137 usuarios, segundo los últimos datos disponibles referentes al año 2024, de los que 709 socios corresponden la infantil (comprende las edades de 0 a 13 años); 1.330 socios de juvenil (edades de entre 14 y 17 años) y 2.098 asociados de adultos (mayores de 18 años). Estos datos representan un incremento respeto al período anterior de 74 personas más en infantil, 33 en juvenil y 167 en adultos, en comparación con el período anterior. Del total de usuarios, el número de prestameros activos es de 903 y el número total de préstamos es de 6.246.

El trámite para hacerse socio es sencillo y gratuito y puede realizarse de modo presencial en la propia biblioteca o a través de la Rede Galega de Bibliotecas de Galicia. Solo hay que cubrir un impreso con los datos personales y firmarlo; no es preciso acercar foto ya que se le hace en el momento de la inscripción en la propia biblioteca para adjuntar con la documentación. Todas las semanas se hacen carnés a nuevos usuarios, una media de entre 20 y 25 al mes, excepto en los meses de verano en los que esta cantidad se reduce por el período estival.

También desde la instalación municipal se lleva a cabo una labor permanente de formación de usuarios, si bien no está ideada como una actividad, sino como una parte clave del trabajo diario. Se intenta que los usuarios sean autónomos a la hora de escoger sus lecturas y utilizar las instalaciones, y desde que se hacen socios le explicara cuál es el funcionamiento: como buscar los libros que les interesan, como poder renovar a través de la red, etc.

También está desarrollando los Meses Temáticos. Así, los meses de febrero y marzo se le dedicaron al Cocido y al Carnaval con decoración acorde la esta temática y con la exposición de libros relacionados también con nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional. Un año más, la biblioteca puso a andar las Maletas Viaxeiras por los colegios del municipio Se trata de dos maletas que contienen unos 20-25 libros cada una: Lemos en galego y Lemos en igualdade, en las que se incluyen títulos adaptados a lectores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Las Maletas finalizaron su viaje en junio y se volverán a poner en marcha tras las vacaciones navideñas.

Puesta en marcha de un club de lectura

Otro aspecto que destaca el Concello es el espacio LalínLe situado en la entrada de la biblioteca para dar una nueva vida a los libros. Hay una mesa con libros que se expurgan y que los usuarios donan porque ya no los quieren y cualquier persona que los quiera coger puede hacerlo de manera libre y gratuita. No se admiten donaciones de enciclopedias, al no disponer de sitio para acogerlas y porque no se usan.Otra de las grandes novedades de 2025 fue la creación del Club de Lectura de Lalín, promovido por la Concejalía de Cultura que dirige Begoña Blanco, que nació y se mantiene en colaboración con la biblioteca, desde donde se gestionan las inscripciones o se facilita la devolución de ejemplares cuando es preciso. El grupo, compuesto por alrededor de veinte personas lectoras, reúne cada mes a amantes de la literatura de diferentes edades para compartir lecturas y reflexiones alrededor de los libros. Por otro lado, a aplicación móvil de la Rede de Bibliotecas de Galicia permite llevar todo el catálogo gallego de la biblioteca digital de préstamo, GaliciaLe. Para usarla solo se necesita tener el carné de biblioteca y entrar con usuario y contraseña. Se puede consultar el catálogo gallego de la biblioteca digital de préstamo y tomar en préstamo libros, revistas y audiovisuales, visualizarlos en línea o descargarlos, de manera gratuita la cualquier hora del día y todos los días del año. También incorpora un acceso directo a la web de eBiblio y al catálogo de las bibliotecas físicas de la red. La aplicación está disponible para Android e IOS y se puede descargar en sus respectivas plataformas. Para hacerlo se puede escanear un código QR o acceder a través de los enlaces.

Las secciones más consultadas

Las secciones más consultadas por grupos de edad, en el caso de los libros infantiles, dentro de una gran heterogeneidad de gustos, desde cómics clásicos como Mortadelo y Filemón, hasta títulos de cómic mucho más recientes como los de Keroro, Tokyo Ghoul, el Diario de Greg y Os Bolechas, que siguen siendo un reclamo seguro. También las lecturas obligatorias y optativas que les recomiendan los centros educativos a su alumnado. En el caso del grupo de adultos el más leído sigue siendo novela (Mikel Santiago, Arantxa Portabales, los Premios Planeta...), libros de temática feminista y sobre todo los libros de autoayuda (Mariam Rojas Estapé o Rafael Santadreu).En cuanto al programa de actividades desarrolladas durante el pasado año, el centro municipal recibió la visita de colegios de la comarca y se llevaron a cabo cinco actividades dentro del programa Ler conta Moito, con gran afluencia de público tanto infantil como adulto: As Josefas, de Lalá Teatro; Imos bailar un conto, de Anxo Moure; Carabranca, de Lalá Teatro; Aldara na montaña, de Soraya Lema; Os contos do gato, de Bandullo Azul y Kiddie + Pirata Gémola. Estas propuestas tuvieron como destinatarios a niños de entre cero y 12 años.