La Avenida da Cultura recupera luz en su emblema

El Concello da Estrada llevó a cabo en las últimas semanas trabajos de limpieza y mejora en las distintas esculturas situadas en la Avenida da Cultura, dedicadas a personalidades que fueron homenajeadas a través de los sucesivos Anos Culturais celebrados durante la primera década de este siglo. Estas actuaciones forman parte de una intervención destinada a preservar y poner en valor elementos simbólicos del patrimonio urbano del municipio.

El farol de cinco brazos que se reubicará.

En este contexto, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, anunció que estas mejoras se completarán ahora con la valorización de un elemento patrimonial ubicado en esta misma avenida y que cuenta con una destacada trayectoria en la historia local. Se trata de un antiguo farol que, durante muchos años, fue uno de los elementos más fotografiados de la Praza da Constitución, situado a los pies del edificio consistorial.

Un niña sentada en la antigua farola.

Este farol contaba con una peaña de piedra que se utilizaba como banco y estaba emplazado originalmente delante del Concello. Posteriormente fue trasladado a la Zona Deportiva, concretamente a una plaza denominada oficialmente Fillos da Estrada en Caracas. Aunque es menos conocido para la ciudadanía que el farol que preside y da nombre popular a la Praza de Galicia, este elemento tuvo un papel relevante en la vida urbana de A Estrada, como demuestran diversas imágenes antiguas.

El traslado del farol desde la Praza da Constitución se produjo con motivo de las obras de construcción de la conocida fuente luminosa, que además de su valor ornamental ordenaba el tráfico al funcionar como una gran rotonda. Tras su retirada, el punto de luz permaneció durante un tiempo en el almacén municipal, hasta que fue recuperado durante el mandato del alcalde Manuel Reimóndez Portela.

Desde entonces, el farol inició una segunda etapa en la Avenida da Cultura, donde quedó instalado en la Praza Fillos da Estrada en Caracas, frente al IES Manuel García Barros, espacio en el que permanece desde hace más de cuatro décadas.

El actual gobierno municipal no contempla el traslado de este elemento, pero sí una intervención destinada a realzarlo. Según explicó el alcalde, se procederá a la restauración de la peaña de piedra y a la retirada del fuste actual que sostiene el punto de luz. Este elemento, de latón y escaso valor estético, será sustituido por otro de mayor antigüedad y relevancia patrimonial.

En concreto, se instalará sobre esta base histórica el farol retirado en su día de la Porta do Sol, una estructura de cinco brazos que fue trasladada al almacén municipal tras las reformas llevadas a cabo en esta zona de la capital estradense.

De esta forma, A Estrada recupera para sí un simbólico emblema de la historia de la villa, que alumbrará la Avenida da Cultura, como colofón a una colección de esculturas que ponen en valor figuras relevantes de la esfera literaria y cultural de la localidad.