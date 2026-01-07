«Quiero llevar mi mar a Lalín para que la gente lo contemple y lo sienta»

«Antón Sobral: o silencio da mar», del reconocido artista multidisciplinar marinense, será la exposición central de la edición número 58 de la Feira do Cocido de Lalín. La muestra, comisariada por el crítico de arte Antón Castro, se inaugurará el viernes 16 de enero en el Museo Municipal Ramón Aller de Lalín y presenta una selección de veinticinco obras creadas entre principios del siglo XXI y la actualidad.

—¿Cómo logra conectar el universo marino con la identidad de un lugar de interior como Lalín?

Yo tuve unas vivencias hace años en Lalín, a donde iba mucho porque tenía muchos amigos allí. Había una asociación cultural, que se llamaba Tarabela y que la llevaba un tal Chispón, que organizaban muchas actividades en las que me gustaba participar sobre todo durante los fines de semana. También tengo muchos amigos en Lalín, que son artistas que estaban siempre en la movida de allí. Además, con Lalín tengo la historia de que fui muy amigo de Laxeiro. Participé en la creación de la fundación que lleva su nombre y, también, como era muy amigo de Torres, venía a Marín e íbamos a Vigo junto con Antón Castro, que comisaría esta exposición. Entonces, artistas como Manuel Torres, Laxeiro o Colmeiro no se conocían tanto. Hace 50 años apenas eran conocidos porque no se hacían exposiciones. Y siguiendo con mi conexión con Lalín, voy mucho a la Fraga de Catasós, que me encanta.

—¿Qué criterio siguió para seleccionar las obras que se podrán ver en el Museo de Lalín?

Yo quiero llevar el mar mío –yo pinto el mar desde casi siempre– a Lalín, que el mar llegue a Lalín y que la gente contemple el mar y lo sienta. Y cuando hablo del silencio del mar es un concepto que quería explicar un poco. El concepto de silencio no es un concepto pasivo, sino todo lo contrario. En estos tiempos que estamos se necesita mucho el reflexionar, el parar, la cuestión de la contemplación y llevar una vida en la que predomine la espiritualidad. Me encanta la filosofía y uno de los filósofos que leo mucho se llama Byung Chul Han, de origen coreano y afincado en Alemania, que en su última obra ofrece una visión distinta de Dios e incluye un tema dedicado precisamente al silencio, el vacío y la belleza. Son conceptos que están muy relacionados con el arte. En el caso del silencio, es activo en el sentido de disfrutar de las cosas. Llevamos una vida muy consumista y yo creo que hay que parar para reflexionar.

—¿A qué se refiere?

A mi me gusta, por ejemplo, en días como el de hoy pasear por las playas y en silencio escuchar el sonido del mar, que es envolvente. Ese silencio no significa estar callado, significa parar, reflexionar y todo eso. Y de ahí viene el título que le quise poner a esta exposición.

—A menudo se le define con el sobrenombre de «Ladrón de azules», ¿busca en esta exposición transmitir ese sosiego o hay una evolución a nuevos matices?

En mi obra hay una evolución desde casi el principio del año 2000 que no llevo a exposiciones producción anterior. En Vigo llevé obras de cuando tenía 18 o 20 años pero en Lalín, no. Aquí voy a exponer obras del siglo XXI. Es cierto que cuando empecé trabajaba con el color azul, azul fucsia y azul ultramar. Hablo de azules básicos combinados con otros colores como violeta, rojo y azul cielo, entre otros. Pero, llega un momento en que hay una derivación a meterme en el fondo del mar.

—Ahí hay pocos azules que pintar, ¿no le parece?

Si tú ves, normalmente en las películas y demás se nos muestra el fondo marino como algo oscuro. Yo en cambio lo veo todo lo contrario, lo veo con muchos colores. Es más, cuando a veces la gente se mete en el fondo del mar, como los buzos con luces, enfocan y se ven fondos del mar con mucho colorido, con corales y peces de colores vivos. Entonces, para mí es una visión distinta a esa oscuridad que podría ser el mar. Un océano, el mar, nos da siempre una impresión de grandeza porque es algo inmenso. De hecho, hay más junto que tierra en el planeta y yo creo que es algo para mí fundamental. Al ser de Marín, iba mucho a la playa y demás, y siempre sigo con una idea de estar siempre a su lado.

—¿También su poesía a está impregnada, digamos, de salitre?

Por supuesto. Tengo varios libros de poesía, que los hago con un amigo que se llama Xaime Toxo, que fue presidente del Ateneo de Pontevedra, y que siempre tienen la misma mecánica de creación. Hicimos varios libros en los que él escribía y yo pintaba mientras íbamos de forma paralela por toda el litoral de Portugal. Desde aquí hasta Lisboa y desde la capital portuguesa hasta Faro todo el rato por playas y jardines. En especial, por los magníficos arenales que hay en Portugal. Y todo ello bajo la premisa de lo que en Francia se conoce como flâneur, un concepto de ir a la deriva y sin rumbo. Es decir, no sabíamos dónde acabaríamos durmiendo cada día, pero sobre todo lo que hicimos fue disfrutar de esas playas kilométricas lusas, a veces de más de diez kilómetros, que no acaban nunca. Pero, claro, disfrutas porque es de una belleza tremenda. Y luego está ese contacto de poder pasear donde el Atlántico conecta con la playa misma, que también es muy peligroso en Portugal porque ya sabes que las olas por allá se comportan de distinta forma de las que tenemos por aquí. Era disfrutar de ese contacto visual y permanente con el mar, en este caso de Portugal. Hicimos un libro que va por la cuarta edición porque se agotó y estamos en eso.

—¿Qué importancia tiene para un artista participar en eventos donde la cultura popular y el arte contemporáneo se dan la mano?

La Feira do Cocido de Lalín siempre patrocinó a diferentes artistas y con carteles hechos por ellos. Siempre digo que Vilagarcía, Lalín o Marín son pueblos que tienen muchísimos artistas y todos ellos muy buenos. Yo tengo que agradecer al Concello de Lalín, a la concejala que me invitó y a la responsable que está en el museo, que fue alumna mía por cierto, por haberse acordado de mi. Me hizo muchísima ilusión porque acabo de exponer en Vigo por mis 50 años de trabajo, pero me encanta Lalín. Y en cuanto al cocido, yo creo que la gastronomía es un arte. De hecho, en los premios de la crítica de Vigo fui yo el que introduje el galardón a la gastronomía como disciplina artística. La Feira do Cocido de Lalín es una magnífica disculpa para que la gente aproveche para disfrutar de este plato. Acabo de hablar con unos amigos de Alemania, que vinieron a exponer también en Lalín, y aún se acuerdan del cocido que comimos allí porque para ellos fue algo maravilloso. Alucinaban con tantos ingredientes distintos y unos postres maravillosos. Para mí es una gran disculpa para poder acercarme a Lalín dos o tres veces al año.