Qué hacer en las comarcas

Quedada solidaria ciclista lalinense en favor de los niños del Sáhara y de la cordillera del Atlas

Montes do Deza y Galaico Train Run celebraron una quedada solidaria que salió del Café de Ame de Lalín. El objetivo es participar en la campaña de Recycling de recogida hasta el 1 de febrero de ropa, calzado y material deportivo para llevar del 7 al 14 de febrero a niños de Sáhara y Atlas.

Actividades

Curso de primeros auxilios

El Aula de la UNED de Lalín ofrece un curso de primeros auxilios para aventureros. El seminario pretende acercar a las personas conocimientos básicos sobre primeros auxilios para aplicar de forma sencilla en situaciones que nos podamos encontrar en cualquier momento de la vida. Tendrá 15 horas lectivas y la asistencia será online en directo o en diferido, sin necesidad de ir al centro. La matrícula es de 35 euros y el curso está coordinado por Rafael Cotelo, siendo la ponente Alenya Sabela Espiñera, diplomada universitaria en Enfermería.

Del 14 de enero al 4 de febrero, de 17.00 a 20.00 horas

Matrícula de EmporcArte

En el marco de la celebración de la 58 Feira do Cocido, se desarrollará en la capital dezana una nueva edición de la exposición colectiva EmporcArte, entre el 14 de febrero y el 18 de abril, en el Museo Municipal Ramón María Aller. Con tal motivo se abrirá el plazo para la participación de la colectiva del 10 de este mes al 10 de febrero al correo museo@lalin.gal. Cada participante mayor de 18 años podrá presentar un máximo de dos obras, en disciplinas como pintura, escultura, fotografía artística, instalación, arte digital, ilustración, arte textil o técnicas mixtas. La temática deberá tener alguna relación con el Cocido entendida de una manera amplia y creativo. Sin límite de origen, aunque se valorará la vinculación con Lalín y la comarca de Deza. Las propuestas deberán ser originales, inéditas o con exhibición previa no problemática para su participación en la muestra colectiva vinculada a la Feira do Cocido de Lalín.

Del 10 de enero al 10 de febrero

deza@farodevigo.es / aestrada@farodevigo.es