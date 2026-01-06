Tres días en el puesto y reparte 120.000 euros

Hay muchas formas de empezar bien en un trabajo, pero pocas tan llamativas como la de Santiago Calviño Malvido, que después de apenas tres días en su nuevo destino como vendedor de la ONCE ya había repartido uno de los mayores premios del año: 120.000 euros en el sorteo del Cupón Fin de Semana. Un inicio difícil de olvidar y que, sin duda, marcará su paso por Terra de Montes.

El viernes 2 de enero fue su primer día en esta zona. El bueuense comenzó entonces a recorrer la ruta que incluye Forcarei, Soutelo de Montes, Campo Lameiro y Cerdedo, una zona que le fue asignada de manera temporal. Aunque lleva trabajando como vendedor de la ONCE desde hace algo más de un año, Calviño no cuenta con un destino fijo, ya que su labor consiste en cubrir vacaciones y bajas allí donde la Organización lo necesita. En esta ocasión, le tocaba Terra de Montes, sin imaginar que en sus tres primeras jornadas acabaría repartiendo tanta suerte.

El premio llegó con el sorteo del sábado 3 de enero. En total, Santiago Calviño vendió seis cupones premiados con 20.000 euros cada uno, sumando esos 120.000 euros que quedaron repartidos en Forcarei. Un golpe de fortuna poco habitual y que sorprendió incluso al propio vendedor. «Cando me enterei púxenme moi contento, sempre alegra saber que repartes sorte, e sobre todo axuda a comezar mellor o ano», reconoce.

Aunque todavía no conoce la identidad concreta de las personas premiadas, Calviño explica que es algo bastante habitual. La discreción suele ser la norma cuando se trata de este tipo de premios. «Sei que algúns xa foron ao banco co billete, pero a min aínda non me dixeron nada. Ás veces veñen a que llo comprobes ti e aí xa o ves, pero desta volta, polo momento, aínda non estou ao tanto», señala.

El premio repartido en Forcarei forma parte del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, un sorteo que se celebra todos los sábados y domingos y que destaca por combinar premios inmediatos con ingresos periódicos a largo plazo. En cada sorteo se pone en juego un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, además de un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos para un solo cupón. Asimismo, otros cuatro cupones pueden resultar agraciados con 2.000 euros mensuales durante 10 años consecutivos.

Estos cupones forman parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la ONCE. Desde su diseño hasta su comercialización, la Organización aplica distintos controles para prevenir consumos descontrolados, prohibiendo expresamente la venta a menores de edad o el juego a crédito. Además, mantiene un firme compromiso con la ciudadanía a través de una política de juego responsable avalada por los sistemas de evaluación y seguimiento de la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Actualmente, los cupones de la ONCE se comercializan a través de más de 20.700 vendedores y vendedoras en toda España, como es el caso de Santiago Calviño, y también pueden adquirirse a través de la web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados. Un trabajo diario que, en ocasiones, deja historias como esta, capaces de convertir unos primeros días en el destino en un recuerdo difícil de igualar.