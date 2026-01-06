Que la suerte te pille comprando en Lalín

La Asociación de Empresarios de Deza le puso ayer el broche de oro a su campaña navideña en la que se repartieron un total de 10.000 euros en vales de compra para gastar en el comercio local. Una vez finalizada la cabalgata de Reyes junto a la Aldea da Música se dio a conocer el nombre de los agraciados con un vale de 1.000 euros y otros cinco de 300 cada uno para ayudar a promocionar el comercio de la capital dezana. El sorteo fue presencial y a medida que fueron extrayendo los números premiados, los agraciados debieron presentarse con la otra mitad de la rifa elegida para poder llevarse su vale de compra.

Los ganadores posan con sus vales de compra tras el sorteo. |

Cientos de personas llenaron la Praza da Vila de Lalín para presenciar el sorteo que se llevó a cabo en el templete de este espacio público desafiando la tarde-noche gélida vivida ayer en la capital dezana. Personal de la patronal dezana fue el encargado de ir sacando los números ganadores. En algunos casos, fue necesario repetir la extracción ante la ausencia en ese momento de los titulares de las papeletas premiadas. El más esperado de la noche, dotado con un montante de un millar de euros en único vale de compra, se lo llevó finalmente Sonia López Mejuto (Guerra). Mientras tanto, los galardonados con los cinco vales de compra por 300 euros fueron Verónica Salcedo (Bella Rey), Adrián Sánchez Albor (Joyería López Romero), Fe Otero Donsión (C&C Young Trend), Marisol Silva (Ninfa) y Manuel Colmenero (Lencería Lilas).