Silleda se suma al convenio de la Xunta acerca de la gestión de la biomasa

El Concello de Silleda aprobó su adhesión al nuevo convenio de colaboración entre la Consellería de Medio Rural y la empresa pública Seaga, orientado a la consolidación del sistema público de gestión de la biomasa en las fajas secundarias. La adhesión es posible por contar con un Plan Municipal de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais aprobado en 2023. Esta planificación es un requisito imprescindible para incorporarse al sistema público, que tiene como objetivo principal reducir el riesgo de incendios mediante la correcta gestión de la biomasa vegetal en las zonas próximas a los núcleos de población.

Mediante su participación en este convenio, el ayuntamiento podrá: acceder a apoyo técnico de la Xunta para la ejecución subsidiaria de limpiezas en parcelas de particulares en situación de incumplimiento, así como realizar labores de limpieza en vías municipales hasta un máximo de 12 kilómetros anuales. Podrá participar en la selección de parroquias para actuaciones de prevención, según criterios técnicos de riesgo. O pedir apoyo en el suministro de especies vegetales que impidan la proliferación de árboles prohibidos y usar la plataforma Xesbio2 y su app, para el seguimiento de las actuaciones.