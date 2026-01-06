San Xurxo de Vea inaugura las mejoras en su teleclub

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este domingo un gran número de vecinos de la parroquia de San Xurxo de vea se dio cita en las instalaciones de su teleclub para celebrar la inauguración de las obras de mejora en la cubierta. Los trabajos acometidos durante estos últimos meses llegaron a su final y brindaron a los habitantes de la zona la excusa perfecta para juntarse durante las festividades, en un evento en el que también estuvo presente el alcalde, Gonzalo Louzao.

