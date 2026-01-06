San Xurxo de Vea inaugura las mejoras en su teleclub
Este domingo un gran número de vecinos de la parroquia de San Xurxo de vea se dio cita en las instalaciones de su teleclub para celebrar la inauguración de las obras de mejora en la cubierta. Los trabajos acometidos durante estos últimos meses llegaron a su final y brindaron a los habitantes de la zona la excusa perfecta para juntarse durante las festividades, en un evento en el que también estuvo presente el alcalde, Gonzalo Louzao.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista
- Así será la Cabalgata de Reyes en Pontevedra: horario y recorrido
- Caballero: «Podemos contratar de forma inmediata un vuelo de Vigo a Londres»