El PSOE de Cerdedo duda sobre el contrato a Viravolta

REDACCIÓN

Cerdedo-Cotobade

El PSOE de Cerdedo-Cotobade ha registrado una solicitud formal de información sobre la reciente licitación del servicio integral de gabinete de comunicación del Concello, al considerar que se trata de un expediente tramitado con prisas, con modificaciones reiteradas y sin una justificación clara de su necesidad real.

La portavoz socialista, Ana Couto, señala que esta licitación se publicó apenas una semana después de que los socialistas formulasen una pregunta oficial sobre la relación del Concello con la empresa Viravolta.

El PSOE considera e grave que se pretenda consolidar ahora un gabinete de prensa externo, con un coste que puede superar los 28.000 euros, prorrogable, sin aclarar previamente por qué se estuvo pagando durante años un servicio sin cobertura contractual adecuada.

