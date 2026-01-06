Las obras de Aller y Loriga, presentes en la muestra sobre Asorey en el Gaiás

Las obras lalinenses del escultor cambadés Francisco Asorey, el monumento en homenaje al aviador Joaquín Loriga Taboada (1933) y al astrónomo Ramón María Aller (1960), presentes en la exposición Francisco Asorey, unha recuperación necesaria que se puede ver hasta el próximo 5 de abril en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura. Hace falta indicar que estos dos conjuntos escultóricos lalinenses se pueden ver reproducidos en cuadros fotográficos de gran formato, y también la escultura de Ramón Aller en forma de un monolito hecho la escala.

De este modo se ponen de relieve a importancia de la producción escultórica lalinense realizada por el maestro Asorey, ya que los dos conjuntos constituyen obras representativas. Se trata además de dos obras realizadas la petición del pueblo de Lalín para homenajear la dos de sus Hijos Ilustres y que son también de los más emblemáticos monumentos del municipio lalinense.Conviene indicar además que la de Aller fue también una de las últimas obras que realizó.

Francisco Asorey, unha recuperación necesaria es una exposición que profundiza en el mundo creativo del que probablemente sea el escultor más destacado de Galicia y uno de los más renovadoras de la escultura española del siglo XX. Está comisariada por Miguel Fernández-Cid y coordinada por Carmen Asorey, nieta del artista y figura clave en la reivindicación de su vida y obra y reúne una selección de las obras más importantes del escultor.

Conviene recodar que Francisco Asorey fue el artista homenajeado por la Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) en el Día das Artes 2024. No marco de esta celebración, Lalín acogió en junio de 2024 diversos actos de homenaje a Francisco Asorey como la exposición Os camiños de Asorey, promovida por la Ragba, y una conferencia de Felipe-Senén López Gómez titulada O escultor Asorey en Lalín. Senén también había ofrecido en mayo de 2024 una conferencia dedicada a Asorey centrada en este caso en la producción artística del cambadés a lo largo de su vida, enmarcada en las Jornadas Conmemorativas del Seminario de Estudios de Deza (SED) dedicadas a Figuras ilustres na Historia de Deza.