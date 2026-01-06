La magia de los Reyes vence a la lluvia

Las cabalgatas de Reyes volvieron a convertirse este lunes en uno de los grandes momentos del calendario festivo navideño en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Desde primera hora de la tarde, las calles de los distintos municipios se fueron llenando de familias, paraguas preparados por si el cielo decidía estropearse y, sobre todo, de niños expectantes, dispuestos a no dejar escapar ni un solo caramelo.

Melchor desfila por Lalín.| Bernabé

En A Estrada, la comitiva arrancó puntualmente a las 18.00 horas. Al principio cayeron algunas gotas pero estas no llegaron a disuadir al numeroso público que se agolpaba tras las vallas de protección en la avenida Calvo Sotelo. Allí, pequeños y mayores aguardaban la llegada de sus Majestades, saludando con entusiasmo y tratando de atrapar algún dulce al vuelo. La Banda de Música Municipal de A Estrada abría el desfile, marcando el ritmo de una comitiva en la que tampoco faltaron los pequeños cabezudos, que animaron el ambiente antes de la llegada de las carrozas. Una para cada Rey: primero Gaspar, después Melchor y, cerrando el cortejo, Baltasar. Aunque la lluvia dio una tregua definitiva, los paraguas no se cerraron, sino que se transformaron en improvisadas cestas para recoger más caramelos, demostrando que la picaresca saca el lado más creativo de nosotros cuando hace falta.

Músicos en la cabalgata lalinense. | Bernabé

Del mismo modo, en Lalín, la cabalgata partió también a las seis de la tarde y recorrió el casco urbano en un desfile especialmente vistoso, formado por cinco carrozas adornadas con abundante iluminación. Durante el recorrido, sus Majestades repartieron hasta 500 kilos de caramelos sin gluten, adquiridos en el comercio local. El desfile contó además con la participación de grupos musicales y colectivos del municipio, lo que contribuyó a crear un ambiente festivo y muy participativo. Tras finalizar el recorrido, los Reyes se dirigieron a la Aldea dos Reis Magos, donde, a partir de las 19.30 horas, recibieron a cientos de niños que pudieron acercarse, hacerse fotos y compartir los deseos que ya incluyeron en sus cartas a Oriente.

Recepción en el pabellón de Silleda.| Bernabé

También Silleda vivió una tarde cargada de ilusión. De nuevo, a las 18.00 horas, los Reyes Magos saludaron desde el balcón del consistorio antes de iniciar el recorrido desde la Praza Siñor Afranio. La comitiva avanzó por varias calles del municipio hasta llegar al pabellón César G. Fares, donde tuvo lugar la recepción real. Allí, el frío se combatió con chocolate con churros, mientras los más pequeños esperaban su turno para entregar las cartas y escuchar, de primera mano, alguna promesa de la noche más mágica del año.

Baltasar visitando Agolada.| Bernabé

En Vila de Cruces, la jornada comenzó con la visita de sus Majestades a la Residencia Municipal de Maiores a las 17.00 horas. A las 18.00 arrancó la cabalgata por las calles del municipio hasta finalizar en el Auditorio Xosé Casal, donde los niños pudieron acercarse a los Reyes y compartir sus últimos deseos

Cabezudos por la Calvo Sotelo. | Bernabé/ Javier Lalín

Por último, en Agolada, la tarde combinó actividades infantiles, la llegada de los Reyes desde el CEIP, el recorrido por las calles, una chocolatada popular y un concierto.