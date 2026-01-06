Luis Leal Vicente es un emprendedor de Tabeirós que lleva viviendo en Venezuela desde hace 49 años, donde le conocen por «el gallego». A los 15 años decidió emprender una nueva vida en solitario en el país caribeño, donde vivían dos de sus tíos. Ahora reside en Puerto Ordaz después de estar viviendo en Caracas unos veinte años. Tiene cinco hijos de tres mujeres distintas y regenta una licorería

—¿Cómo vivió esa madrugada del 3 de enero lo sucedido en Caracas en torno a Maduro?

A mi me llamó una de mis hijas que viven en Caracas sobre las dos y media de la mañana llorando sin parar. Le pregunté qué había pasado y me dijo que se estaban metiendo. Pensé que se estaban metiendo en su apartamento pero después ya me enteré de todo lo que había pasado en Miraflores con la llegada de los americanos.

—¿Cómo es el ambiente en su zona de residencia después de todo lo que pasó esa noche?

Estamos temerosos porque pienso que se dan las circunstancias idóneas para que se produzca un golpe de Estado. Esto está muy fácil para dar un golpe de Estado porque la cúpula está compuesta por los mismos chavistas. Los que están mandando son los mismos. Sacaron a Maduro y a su mujer de Miraflores pero siguen igual todos los que mandan. Aquí no ha cambiado nada, desgraciadamente.

—¿Recibió alguna instrucción o mensaje de calma desde el Consulado General de España o alguna asociación de gallegos?

Yo no recibí nada. El único mensaje que me llegó un mensaje que me mandó una prima mía que tengo en A Estrada que se llama Mari Carmen, que es como si fuera mi segunda madre. Ella me mandó un mensaje por WhatsApp mostrándome el número de la Embajada de España que tiene por si alguno tiene algún problema. Tengo que decir que desde que llevo viviendo aquí nunca he recibido ningún escrito de la embajada y mucho menos desde que vivo en Puerto Ordaz. Solamente en Caracas una vez me fui allá porque necesitaba un papel y me lo hicieron. Pero aquí, en Puerto Ordaz, es un caos total. Hay un consulado del que nunca he recibido nada.

—¿Cómo está funcionando el comercio y el acceso a los servicios esenciales después de la incursión norteamericana en la capital venezolana?

Ayer y antes de ayer (por el domingo y el sábado) los comercios estuvieron abarrotados de gente porque todo el mundo estaba muy nerviosa después de lo que pasó. Tú llegabas a cualquier comercio de Puerto Ordaz y podías ver unas colas enormes. Por decirte algo, fuera de cada comercio como mínimo había unas 80 personas esperando para poder entrar y dentro estaba todo lleno.

—¿A qué cree que se debe tanto nerviosismo entre la población?

La gente está muy nerviosa porque aquí hemos pasado muchas cosas horribles. Aquí acabaron con nosotros, esto no se puede aguantar más. Son demasiados años de dictadura y eso se nota en la gente.

—En el caso de que la situación se pudiera normalizar, ¿sopesaría la idea de volver a Tabeirós?

Me podría ir para España pero yo ya tengo una edad. Ahora tengo 64 años y ya me dirás cómo hago. Dejo todo lo que tengo aquí y llego a España y de qué voy a vivir.

—¿Cree que la captura de Maduro podría suponer el fin del sistema y un cambio en el país?

En este momento, lo que ha hecho es tensar las cosas. Ahora lo que se ve en las calles es ensañamiento hacia la misma población civil de Venezuela. Hay gente armada en las calles que no deberían pasearse con armas largas al hombro. Y por eso la gente está asustada incluso en Puerto Ordaz.

—¿Se corre el riesgo de un enfrentamiento civil después de que Delcy Rodríguez dirija los destinos del país?

Por supuesto que sí. Como digo, asusta ver a tantas personas armadas en las calles de todas las ciudades. Es para estar nervioso.

—¿Cómo está siendo la distribución de la gasolina?

Aquí la gasolina se reparte por zonas, que se llaman Estados. Donde yo estoy ahora es el Estado Bolívar, el más grande de toda la nación. Y es el que cuenta con más recursos naturales de toda Venezuela. Aquí hay oro, hierro y muchos metales. Es una zona muy rica pero lamentablemente también es donde hay más pobreza porque la riqueza en Venezuela no la controla el Estado, sino lo que aquí llamamos «los malandros», gente de mal vivir que es capaz de cualquier barbarie. Te hablo de una mafia que nunca ha trabajado en su vida y que vive a costa de otros a los que somete con armas de fuego. El que roba es un malandro.

—¿Saldrá de esta Venezuela?

Claro que vamos a salir. Lo que pasa es que no sé cuál es el precio que habrá que pagar. No es justo que sigamos pagando.

—¿Cree que se podrá ver el final del régimen a corto plazo?

Como te decía, no sé cuánto habrá que pagar por salir adelante. Lo cierto es que ya hemos pagado un precio muy alto. Son muchos años de dictadura y es algo que no se puede aguantar. Sólo el que vive aquí y pasa por ello es capaz de calibrar lo que está pasando. No es posible que, por ejemplo, para echar gasolina yo tenga que estar todo un día para recoger un número y, después, otro para echar 40 litros en la gasolinera, que es lo que te echan. Es algo que no se puede soportar y por eso digo que ya llegó la hora de que todo esto cambie de una vez porque hemos estado sometidos demasiado tiempo.