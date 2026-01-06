Lalín iniciará el lunes las clases de musicoterapia para mayores de 60 años
REDACCIÓN
El Concello de Lalín iniciará el lunes 12 unas sesiones musicoterapia para mayores de 60 años. Se trata de un programa que tiene como finalidad crear espacios de esparcimiento dirigidos a personas mayores con el fin de proporcionar espacios de esparcimiento y fomentar el envejecimiento activo de la población lalinense. Habrá 3 grupos, de 22 personas cada uno, en horario de 15:30 a 16:15, de 16:20 a 17:05 y de 17:10 a 17:55 horas todos los lunes y miércoles en el Lalín Arena.
Con esta actividad se pretende ayudar a envejecer de forma más activa y mejorar la salud de nuestra población. Las clases de musicoterapia son un espacio que nace como instrumento normalizador y facilitador de la activación social, mediante lo diseño de actuaciones orientadas a desarrollar habilidades sociales y socialización, aprendizaje de las técnicas llevadas a cabo en las aulas para llevar esos aprendizajes, fomenta la salud, la autonomía personal y la independencia de las personas mayores
También el lunes continuarán las actividades de Ategal tras las vacaciones de pintura y acuarela, historia del arte, informática ( iniciación y avanzado), memoria con dos grupos e inglés, también en los niveles de iniciación y avanzado.
