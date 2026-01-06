Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: VenezuelaPino francés en GaliciaAgresión machista PorriñoPulpo de LondresInyección de Abanca al Dépor
instagramlinkedin

Lalín clausura hoy sus Aldeas de Nadal

Las Aldeas de Nadal de Lalín se clausuran esta tarde en un acto previsto para las 20.00 horas en la Praza da Igrexa. En este espacio público está instalada la Aldea de Papa Noel, uno de los poblados navideño más concurridos por su localización. El parque temático se estrenó hace un mes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents