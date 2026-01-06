Lalín clausura hoy sus Aldeas de Nadal
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista
- Así será la Cabalgata de Reyes en Pontevedra: horario y recorrido
- Caballero: «Podemos contratar de forma inmediata un vuelo de Vigo a Londres»