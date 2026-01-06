Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Espacio Yanua arranca en Codeseda su programa de 2026

REDACCIÓN

A Estrada

El Espacio Yanua abre su programación de 2026 con un ciclo de actividades de bienestar que se desarrollará los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero en la Finca da Condesa, en A Estrada, e incluirá un baño de sonido, un taller de cuencos armónicos y una danza en familia, con el objetivo de fomentar la relajación, la creatividad y la conexión entre personas de todas las edades.

