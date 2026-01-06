Cuntis inicia desbroces para prevenir incendios

El Concello de Cuntis ha iniciado una campaña de prevención de incendios forestales que comenzó con el desbroce de todas las pistas situadas en las zonas de concentración parcelaria del municipio. Los trabajos, realizados por las Brigadas Municipales, se iniciaron en la parroquia de Troáns y continuarán en las próximas semanas en Estacas, Mesego y Ferreiros.

El alcalde, Manuel Campos, destacó que el actual grupo de gobierno fue el encargado de implantar la limpieza sistemática de estas pistas, con la colaboración anual con las comunidades de montes que así lo solicitan.

La campaña incluye la edición el envío de normas básicas a la vecindad, recordando la obligación de cumplir la ley de prevención de incendios, mantener las parcelas limpias y avisar al 085 ante cualquier conato de fuego.