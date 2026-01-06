El Concello llama a los vecinos a inscribirse en un nuevo taller de empleo

El Concello de A Estrada llama a los vecinos a inscribirse en la Oficina de Empleo a un taller que acaba de solictar.

El alcalde, Gonzalo Louzao, señaló que el Concello todavía debe aguardar la respuesta de la Xunta de Galicia al programa solicitado de cara a este nuevo año, si bien consideró muy importante que las personas interesadas en la formación se inscriban de manera específica como interesadas en participar en Obradoiros de Emprego.

En esta línea, el Obradoiro de Emprego, del que el gobierno municipal ya había hablado anteriormetne, lleva por nombre A Estrada Emprega Foresta 2026. En su desarrollo se contemplan dos modalidades, cada una con diez alumnos: la línea de aprovechamiento forestal y la de actividades auxiliares de conservación y mejora del monte. Por lo tanto, se trata de una herramienta destinada a mejorar la empleabilidad de un total de 20 personas durante un período de nueve meses.

Asimismo, el proyecto de obra que acompaña esta iniciativa contempla un total de 24 actuaciones, distribuidas entre 19 parroquias. Entre ellas se incluyen las previstas en la Carballeira da Sagrada (Codeseda), así como diversas acciones en Oca, Loimil, Vinseiro, Cora, Santo Tomé de Ancorados, Moreira, Guimarei, Lagartóns, Barbude, Paradela, Couso, Arca, San Xurxo de Vea, Toedo, Santeles, Rubín y A Estrada.