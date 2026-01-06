Las comarcas suman quince parados en el último año

El año que acabamos de despedir no ha sido bueno para la creación de empleo en las comarcas, cortando una senda favorable que se arrastraba desde los últimos siete. Si 2024 se cerraba con 263 parados menos que doce meses antes, situándose con un total de 2.183 demandantes, ahora esta tendencia se revierte y el censo de desocupados crece en una quincena de personas. El paro, en comparación con diciembre del año pasado, creció en Lalín, Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro y, a pesar de que no lo hizo en unos niveles muy elevados, estos números sí marcan una tendencia negativa.

Por sectores solo la construcción y en mucha menor medida la industria arrojan un mejor balance que doce meses atrás, con 39 y 2 parados menos. El agro suma cinco inscritos en las oficinas de empleo y hasta 41 los servicios. Además, los 201 personas que no trabajaron en su vida son una decena a mayores. Lalín vuelve a rebasar el umbral de los 800 desempleados una vez que incorporó 21 en un año, mientras que Silleda cuenta ahora con 24 a mayores. Vila de Cruces incrementa en nueve sus parados y en Rodeiro son cinco más. El resto de los ayuntamientos de la zona fue capaz de contener el paro e incluso recortar su volumen de parados, aunque tampoco a un nivel llamativo. Agolada y Dozón restaron tres en cada caso, en A Estrada fueron 16, uno en Forcarei y hasta 21 en Cerdedo, municipio que muestra los mejores registros absolutos y porcentuales.

Los servicios, sector que concentra la mayor parte del empleo es también el que suele generar un mayor impacto sobre el mercado laboral cuando no es capaz de generar puestos de trabajo. Así, por ejemplo, en Lalín hay ahora 11 demandantes más para este segmento y hasta 41 en el caso de Silleda. En A Estrada, por ejemplo, se mantienen en 511. Además, prácticamente la mitad de las 201 personas que figuran en el epígrafe de sin empleo anterior [es decir, aquellos que nunca accedieron al mercado laboral] son lalinenses. En la capital dezana estas personas suponen ya el 12 por ciento de sus desempleados, cuatro puntos más que en A Estrada, donde siete de cada diez vecinos sin trabajo corresponden a los servicios, porcentaje que en la capital dezana cae hasta el 60%.

18 más en un mes

Si nos ceñimos a la evolución mensual hay que indicar que el paro en diciembre se incrementó en 18 personas por lo acontecido en la comarca de Tabeirós-Montes, donde el número de demandantes se incrementó en sus tres municipios. Lalín restó cuatro parados, uno menos que Silleda y dos en Agolada. Dozón calca sus registros de cuatro semanas antes, Rodeiro sumó un desocupado y en Vila de Cruces fueron ocho.

El perfil actual del desempleado es el de una mujer mayor de 25 años. Seis de cada diez parados que rebasan esta edad son féminas o, lo que es lo mismo, ellas suponen 1.251 de los 2.116 demandantes que rebasan los 25 años.

Por último, el desempleo entre los menores de 25 años representa menos del 4 por ciento del total, con 82 personas, de las que 44 son varones y las restantes 38, mujeres.