El Camiño da Geira, el favorito desde Braga

El Camiño da Geira e os Arrieiros (CGA) se ha convertido, por primera vez, en el itinerario jacobeo más elegido por los peregrinos que parten desde Braga rumbo a Santiago de Compostela. Este cambio de tendencia ha contribuido de manera decisiva a que la capital del Minho ascienda hasta la octava posición entre los principales puntos de inicio de la peregrinación jacobea en Portugal, consolidando su papel dentro del mapa de los caminos portugueses. Así lo publicaban estos días medios portugueses, que resaltan la relevancia que ha ido cobrando este itinerario en los últimos años.

Según los datos del Servicio de Peregrinos de la Catedral de Santiago correspondientes al último año, un total de 1.130 personas iniciaron el Camiño desde Braga, la cifra más alta registrada hasta la fecha. De ellas, 567 optaron por el el Camiño da Geira e dos Arrieiros, superando por primera vez al Camiño Portugués Central, que fue elegido por 550 peregrinos. En comparación con el año anterior, el itinerario que atraviesa Forcarei y A Estrada experimentó un crecimiento del 11,4%, mientras que el Portugués Central descendió un 8,6%. Los otros itinerarios reconocidos con salida o paso por Braga –el Camino Minhoto Ribeiro y el de San Rosendo– registraron cifras mucho más reducidas.

En términos globales, el Camiño da Geira también mantuvo una evolución positiva, con un aumento del 9,7% en el número de peregrinos que recibieron la Compostelana al llegar a Santiago, alcanzando las 757 personas. La mayoría de quienes recorrieron este itinerario iniciaron su peregrinación en Braga, aunque también se contabilizaron salidas desde otros puntos, y lo hicieron principalmente a pie, movidos sobre todo por motivaciones religiosas.

Este camino, de 239 kilómetros, parte de la Sé de Braga y atraviesa los municipios de Amares, Terras de Bouro y Melgaço, antes de entrar en Galicia por la Portela do Homem. Además de su conexión directa con la Catedral de Santiago. Destaca por su valo paisajístico, al discurrir por la antigua vía romana Geira y por la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.