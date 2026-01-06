Beloso y Pepita se dan un emotivo festín
Celebran su 80 y 76 cumpleaños con una comida en el restaurante Onde Antonio de Mouriscade
REDACCIÓN
Lalín
Antonio Lino Beloso y Pepita Daparte son una pareja muy conocida en Lalín. Él, pontevedrés, llegó a la capital dezana a principios de los años 70 para trabajar en la entonces oficina del Iryda y muy pronto se vinculó a entidades como el CD Lalín, al tiempo que fundó con su pareja, de Rodeiro, una academia de estudios.
El pasado día 25 el matrimonio recibió una sorpresa de sus hijos y un numeroso grupo de amigos. Beloso sopló 80 velas, cuatro más que Pepita, en un ágape celebrado en el restaurante Onde Antonio, ahora situado en el albergue de Mouriscade. Los presentes, entre ellos sus cuatro hijos, le regalaron para esta singular ocasión un viaje a Fuerteventura.
