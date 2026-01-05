El sorteo de la ONCE deja en Forcarei 120.000 euros

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido un total de 120.000 euros en la localidad pontevedresa de Forcarei, correspondientes al sorteo celebrado este sábado 3 de enero. En este caso, el premio se ha distribuido en seis cupones agraciados con 20.000 euros cada uno.

Por otra parte, el encargado de repartir suerte en esta ocasión ha sido el vendedor de esta localidad, Santiago Calviño Malvido. De este modo, el municipio forcaricense se sitúa este fin de semana entre los puntos donde la ONCE ha dejado uno de sus premios destacados en los primeros días del año.