SmartPeme abre la programación con dos acciones formativas

REDACCIÓN

Lalín

La Deputación de Pontevedra inicia esta semana la programación de talleres de la Rede SmartPeme con dos acciones formativas. El jueves día 8, a las 12.00 horas, tendrá lugar un taller online denominado «Protección de datos para as pemes. Datos baixo control» coordinado por la oficina de Barro. Al día siguiente, y a la misma hora, se celebrará el taller telemático «Obxectivos do Desenvolvemento Sostible: folla de ruta global para a sustentabilidade», organizado por la oficina de Vigo. La Deputación destina este año 1,45 millones a SmartPeme para asesorar personas emprendedoras desde sus oficinas, incluida la situada en Lalín.

