Raquel Montoto presenta su primer libro de poemas en Casa San Martín

La joven Raquel Montoto Gómez presentó en el restaurante Casa San Martín de O Corpiño su primer poemario. Un poema que lembrar es el título de un libro que ya está a la venta en establecimientos comerciales o algunas plataformas de venta por Internet. Nacida en 2005, Raquel pertenece a esta reconocida familia de hosteleros de la parroquia lalinense.

La joven poetisa firmó numerosos libros a vecinos y amigos que quisieron arroparla en esta jornada tan especial,solo unas semanas después de que este establecimiento celebrase por todo lo alto su 50 aniversario. Fueron en torno a medio centenar de personas las que se acercaron a este negocio para presenciar la mencionada iniciativa cultural, con afluencia de personas de distintas edades.

Esta presentación literaria coincidió con el acto de entrega de los premios del certamen de postales navideñas. Mariña y Carla González, ambas de 7 añ.os de edad, e Icía Senra, de 12, se llevaron los galardones. Además, la organización decidió entregar un galardón especial, el considerado más emotivo de la jornada, que fue para Ramón, de 64 años. La animada jornada en O Corpiño finalizó con una golosa oferta para el público, chocolate con churros para todos por cortesía del restaurante Casa San Martín.