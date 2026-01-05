El PP achaca a las políticas de Taboada la caída por debajo de los 5.000 habitantes

El PP de Vila de Cruces critica la situación política de la situación política y socioeconómica del ayuntamiento tras conocerse que Vila de Cruces cae por primera vez en su historia por debajo de los 5.000 habitantes, «entrando nunha dinámica de retroceso demográfico continuado que pon en evidencia o fracaso das políticas do goberno municipal», afirma.

Para el grupo municipal popular este hecho no es casual ni inevitable sino consecuencia directa de estos últimos años de inacción, falta de proyecto y absoluta desidia del gobierno, «fronte a unha realidade demográfica sobre a que levamos alertando reiteradamente nos últimos anos o goberno de Luís Taboada, sen que esas advertencias foran atendidas en ningún momento». Indica que la pérdida continuada de población tiene consecuencias muy graves para el futuro de Vila de Cruces: menor capacidad para generar actividad económica, dificultades crecientes para atraer inversiones y una presión cada vez mayor sobre los servicios municipales, todo eso en un contexto en el que no existe ningún plan serio ni estrategia definida para revertir esta situación.

Ve grave que, mientras el ayuntamiento pierde población, el gobierno local no tenga a más mínima voluntad de ajustar la estructura municipal a la nueva realidad, manteniendo costes fijos innecesarios que no responden a las prioridades de los vecinos. «Consideramos imprescindible reducir gastos superfluos, comezando pola eliminación dos múltiples asesores externos de comunicación, xurídicos e outros servizos contratados sen justificación real, así como dos distintos chiringuitos creados ao servizo do señor alcalde». En este sentido pide una revisión responsable de las dedicaciones exclusiva o la supresión inmediata del cargo de personal de confianza, ya que la situación actual del municipio, tras bajar de los 5.000 habitantes, no se ajusta a la normativa vigente . Ve inadmisible que el gobierno local presuma año tras año de superávit en las cuentas municipales mientras desperdicia recursos en estructura política, propaganda y cargos innecesarios, en lugar de destinarlos a proyectos estratégicos que permitan fijar población y generar oportunidades. Echa en falta avances en el Plan Xeral, suelo público en el polígono de Os Aguillóns, no se ampliase guardería ni se iniciase un centro de día, al margen de no trabajar para incorporar nuevos ciclos formativos al instituto. Añade que todas las propuestas del PP en los plenos, orientadas a facilitar el acceso a la vivienda, aplicar bonificaciones fiscales, apoyar a las familias y a la juventud y atraer actividad económica, fueron sistemáticamente ignoradas por el gobierno local.

« Vila de Cruces permanece estancada, sen dirección, sen ambición e sen un modelo de futuro definido. A súa prioridade parece ser manter unha estrutura política sobredimensionada e conservar o poder, mentras o concello pierde tempo, poboación e oportunidades», añade. «Seguiremos defendendo un proxecto serio, rigoroso e ambicioso, baseado na planificación, na austeridade, na eliminación de gastos innecesarios e na posta en marcha de proxectos estratéxicos reais», valora.