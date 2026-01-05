Ocionautas trae el furor del K-Pop a la Estación

La Estación de A Estrada se convirtió durante la jornada del sábado en un punto de referencia para la cultura urbana con la celebración de una actividad centrada en el mundo del K-pop. El evento, organizado por Ocionautas en colaboración con el colectivo vigués Maxi Pukis, se desarrolló dentro del programa Atacamos polo Nadal y supuso una propuesta novedosa dentro de la oferta de ocio del municipio.

Uno de los grupos participantes.

Según explica Annie Sánchez, desde Ocionautas, esta fue la primera vez que se organizaba una iniciativa de este tipo junto a Maxi Pukis, una asociación procedente de Vigo dedicada al K-pop y a todo el universo cultural que gira en torno a este fenómeno. La respuesta superó las expectativas iniciales, tanto por el número de participantes como por la procedencia del público, con asistentes llegados de distintos puntos de la comunidad.

En total, más de 50 personas participaron en las competiciones de baile, estructuradas en dos modalidades: grupal e individual. En ambas modalidades se entregaron primer y segundo premio, además de un reconocimiento especial para la categoría infantil, con el objetivo de fomentar la participación de los más pequeños.

Los premios incluyeron 250 euros para el primer clasificado en la categoría de grupos y 100 euros para el segundo. En la modalidad individual, el primer premio fue de 100 euros y el segundo de 50. En el caso de la categoría infantil, los participantes recibieron un pack de regalos. Además, gracias a la colaboración con Golden Ticket, los ganadores obtuvieron pases para la Lerez Up, un evento relacionado con el K-pop, el gaming y el cosplay que incluye charlas y conciertos.

Más allá del componente competitivo, la jornada destacó por el ambiente familiar y de convivencia que se vivió durante todo el día. Aunque la dinámica del colectivo es competitiva y todos los participantes aspiran a ganar, el evento incluyó también espacios para compartir experiencias, relacionarse y disfrutar en comunidad.

Uno de los aspectos más valorados por la organización fue la notable afluencia de público. Ver la Estación llena resultó especialmente reconfortante para el equipo organizador, que reconoce que les sorprendió la gran acogida de una propuesta y que ya evalúan llevar a cabo una segunda vuelta, con más premios y categorías.