La comunidad venezolana, a medio camino entre la euforia y el miedo

La noticia de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por tropas de élite de los Estados Unidos ha sacudido el corazón de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, donde reside una de las comunidades venezolanas más dinámicas de la provincia de Pontevedra. Entre los vecinos de la zona el sentimiento dominante es una mezcla de euforia contenida y profunda incertidumbre por el futuro. Mientras las familias celebran el derrocamiento de un régimen que forzó su exilio, el optimismo se ve empañado por el recelo ante el papel que pueda jugar Donald Trump y las verdaderas intenciones de la administración norteamericana. Los venezolanos locales, muchos de ellos con familiares todavía en el país, se debaten ahora entre la esperanza de un retorno democrático y el temor a que la intervención militar de Washington derive en una tutela externa que comprometa la soberanía y la paz social de su tierra natal.

«Dentro de la zozobra y la natural incertidumbre del momento, lo que sí he sentido con todas las personas que he hablado es que mantenemos la confianza en que aunque sea dando vueltas como los ríos que llevan al mar, de todas maneras vamos a llegar a recuperar el país, el Estado de Derecho y poder tener la Venezuela que soñamos todos y en el que todo el mundo quepa», asegura Mari Carmen Baldonedo, presidenta de la Asociación Venezolanos del Deza. Baldonedo también destaca el desconcierto reinante porque «incluso la información oficial es confusa y tras la rueda de prensa de Trump, uno no sabe cuanto hay de realidad o de teatro político, que también puede ser». Recuerda que el primer paso para el final del chavismo «fue en las urnas, donde el pueblo venezolano expresó su voluntad y el haber podido comprobar que esa voluntad era distinta de lo que pasó después, la usurpación del régimen». De todas formas, insiste en que «toca esperar por el desarrollo de los acontecimientos para saber qué realmente pasa en Venezuela».

Clara Presas, exiliada y miembro de Venezolanos del Deza manifiesta que «esto es una locura. Por un lado estás contento pero por otro tienes miedo porque ya sabemos que Trump es impredecible. Se ha podido hablar con los que residen en Venezuela. La gente allí está contenta pero al mismo tiempo tiene miedo. Yo creo que en el fondo todos lo esperábamos, no sólo los venezolanos. Se pensó que iba a ser antes de acabar el año pero se fue pasando. Yo creo que fue una muerte anunciada». Y en cuanto al proceso de transición, Presas piensa que «lo que esperábamos todos es que volvieran Edmundo y María Corina y se hiciera el gobierno que tenía que ser, el que ganó las elecciones. Sabemos que Trump tiene otras ideas y que no hace nada gratis. Entonces, todos nos podíamos imaginar también de que iba a querer cobrar su despliegue militar de una u otra manera. Ahora todos nos sorprendimos un poco con lo que dijo de María Corina pero en el fondo, al final, lo que está intentando es llevarse bien con Delcy para que le deje meterse en el país y una vez que esté dentro se supone que legalmente Delcy tiene que llamar a elecciones durante un tiempo establecido por la ley. Una vez que eso suceda volverá a ganar la oposición y todo lo demás. Estamos a la expectativa», añade esta residente en Lalín.

Sobre la posibilidad del regreso al país caribeño en caso de que tenga lugar el cambio, Clara Presas piensa que «habría algunos que sí volverían a Venezuela. Gente que dejó propiedades allí o que tiene mucha familia pero otros no salvo de vacaciones. Has hecho tu vida aquí y es otra situación. Me refiero a gente que se han integrado y sus hijos han estudiado aquí. De todas formas, habrá mucha gente que se vuelva». Y destaca que «así como estamos encantados de que Trump se haya metido, y de hecho pensamos que lo debió de hacer mucho antes, también tiene unas ansias de conquistar países que no parecen normales, y eso es lo que nos tiene a la expectativa». Por eso apela a la prudencia a la hora de festejar lo sucedido porque «a lo mejor celebras que Maduro no está pero a lo mejor siguen los demás del régimen. No sabes exactamente qué es lo que vas a celebrar en estos momentos» y lamenta que «los manifestantes que festejan lo que pasó son todos venezolanos. Sin embargo, en las de los defensores de Maduro son todos españoles. Yo alucino».

Deza y Tabeirós acogen a 663 miembros de la diáspora

Deza y Tabeirós-Montes son uno de los territorios gallegos que más vecinos enviaron a la emigración venezolana y este fenómeno se está revirtiendo a raíz de la profunda crisis sociopolítica que atraviesa el país gobernado por el ahora arrestado Nicolás Maduro. Si en 2010 en los concellos de la zona residían poco más de un ciento de venezolanos, en la actualidad este número se multiplicó por seis con creces. Así, Lalín es el cuarto municipio de la provincia con más venezolanos, sólo superado por Vigo, Pontevedra y Vilagarcía. El último dato oficial, correspondiente a este ejercicio, cifra en exactamente 357 los ciudadanos con esta nacionalidad en la capital dezana. Por delante, como indicamos, está Vilagarcía de Arousa (588), Pontevedra (868) y la ciudad más poblada de Galicia, Vigo, con 3.729 ciudadanos de nacionalidad venezolana. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) identificaban en 2010 un total de 107 personas de nacionalidad venezolana en las comarcas y en la actualidad esta cifra se catapultó hasta las 663. Más de la mitad de estos individuos residen en Lalín, donde se concentran 357, muy por encima de los 42 que había tres lustros antes. A Estrada pasó de 26 a 125 y Silleda, de una quincena hasta 978. A partir de ahí, el asentamiento de venezolanos en el resto de los concellos de las comarcas es más moderado. Así las cosas, el censo en Vila de Cruces creció desde 8 a 30, mientras que en Rodeiro pasó de cinco a 25. En Agolada y Dozón no vivía ningún venezolano en 2010 y en la actualidad hay una decena y uno, respectivamente, con Forcarei alcanzando los 17 censados, que son siete a mayores. Por detrás del municipio dezano, en la provincia, aparecen O Porriño (243), Ponteareas (126), A Estrada (125), Redondela (122), Sanxenxo (111) y en décima posición está Tui, con 106. Crecente, Fornelos de Montes, A Lama y Moraña son los únicos concellos pontevedreses sin naturales de este país sudamericano. En el conjunto de la provincia hay 7.723 y en Galicia el registro de personas de nacidas en Venezuela se va hasta las 27.586. A Coruña (12.234), Lugo (2.543) y Ourense (5.086) completan estos censos en las demás provincias. En las dos comarcas residen cerca de 4.000 personas de nacionalidad no española. Lalín se mantiene como el destino preferido para los extranjeros que recalaron en Deza y Tabeirós-Montes y en el municipio más poblado de las comarcas con 1.881 foráneos. En Silleda constan 706, Vila de Cruces(243), Rodeiro (153), Agolada (94), Dozón (23), A Estrada (786) y 75 en Forcarei.