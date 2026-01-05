Aldeas que apuran la Navidad

Mañana será el último día para visitar las Aldeas de Nadal de Lalín, un proyecto que crece cada año en gran medida por el interés que despierta entre turistas que, sobre todo los fines de semana, ponen rumbo a la capital dezana para disfrutar con un paseo entre los poblados navideños o ser partícipes de las actividades que puntualmente se organizan en el marco de esta programación.

Actividad en una de las Aldeas de Nadal de Lalín. / Cedida

Ayer las aldeas volvieron a atraer a vecinos y visitantes, con un tren turístico que este año estuvo casi en permanente circulación. A falta de un balance inicial todo apunta a que será el año de mayor concurrencia de visitantes, también por los grupos de personas que llegaron a Lalín en viajes organizados e incluso con la entrada en escena de agencias que ofrecían servicio de guía a sus clientes.

Las Aldeas de Nadal serán también esta tarde protagonistas de la cabalgata de Reyes. El recorrido finalizará en la Casa Taller de Papá Noel, al lado de la casa consistorial, mientras que Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecerán una recepción en la Aldea dos Reis Magos (al lado de la biblioteca municipal) en torno a las 19.30 horas. La cabalgata partirá de las inmediaciones del auditorio municipal a las 18.00 horas.

Por otro lado, precisamente ayer el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, realizó un recorrido por los Escaparates Máxicos, que cuenta con el apoyo de la Xunta. En concreto, se pusieron en valor cuatro escaparates vacíos, en los que se recrean escenografías y estampas propias navideñas, así como la fachada mágica de un establecimiento hostelero de la Praza de Abastos. En la visita, en la que también estuvieron, la concejala de Aldeas de Nadal, Karen Fernández Lamela, y la secretaria técnica de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Chus García, Alén destacó el concurso de escaparates impulsado entre los comercios de la villa y otro específico, puesto en marcha por primera vez, para los establecimientos hosteleros. También el curso gratuito de escaparatismo y decoración con base artística destinado tanto la comerciantes como a hosteleros. Todas estas acciones, según destacó, muestran la importancia de generar sinergias en las programaciones navideñas y de implicar el comercio como sector socioeconómico fundamental.

Las Aldeas de Nadal incorporaron este año un mercadillo de puestos de artesanía en la calle Joaquín Loriga y en este entorno también funcionaron los puestos de gastronomía.