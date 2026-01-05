ACOE y AED abren en domigo para aprovechar el tirón de la víspera de Reyes

Ayer, las dos principales localidades de las comarcas —A Estrada y Lalín— ofrecían una estampa poco habitual para un domingo, con comercios abiertos y un gentío en las calles mayor del que acostumbra registrarse en otras jornadas dominicales. El motivo no es otro que la proximidad de la fecha a la llegada de los Reyes Magos, prevista para esta noche. Con todo, el sector del comercio local de la capital dezana demostró una mayor implicación en este último sprint de la campaña navideña.

A Esquina, de los pocos abiertos en A Estrada. / | Bernabé/ Javier Lalín

Para ser más exactos, en Lalín abrieron un 90 % de los establecimientos, frente a apenas un 20 % en la capital de la comarca de Tabeirós, según cifras ofrecidas tanto por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) como por la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE). Además, mientras las tiendas lalinesas funcionaron en horario tanto de mañana como de tarde, en la villa estradense se optó mayoritariamente por la apertura matutina, salvo algunas excepciones.

Clientes realizan compras de última hora. / Bernabé/ Javier Lalín

En cuanto al volumen de ventas, de nuevo los balances de ambas localidades difieren. Mientras que en la parte dezana la jornada dejó a los comerciantes satisfechos, en A Estrada, según declaraciones del presidente de la ACOE, Alfredo González, la repercusión fue tímida. «No es de extrañar que no hubiese demasiada clientela, ya que la mayor parte de los negocios estaban cerrados, y eso lo que hace es desanimar a la gente», expuso el empresario. En este sentido, González profundiza en la importancia de mantener la competitividad frente a las grandes superficies: «Si cerramos, los clientes se van al centro comercial, donde saben a ciencia cierta que va a estar abierto. No se trata tanto de vender como de ofrecer un servicio y educar a la gente en el consumo local». «Esta es una muy buena época para nosotros y hay que aprovecharla; después siempre se puede cerrar una temporada en meses de menos actividad para descansar», añadió el representante de la asociación.

Frente a esta lectura, la de Lalín es mucho más optimista. Aquí, Meritxell Silva, de la AED, confirma un buen flujo de trabajo desde primera hora de apertura hasta el final de la tarde. Las ventas se fueron produciendo de forma repartida a lo largo de toda la jornada, gracias también a la amplia oferta de establecimientos disponibles, con más de un 90 % de los locales sumándose a la iniciativa. «Definitivamente, vale la pena abrir, y nosotros intentamos animar tanto a los socios como a los que no lo son para que lo hagan», comparte la empresaria dezana.

En otro orden, nada más finalizar la campaña de Navidad, el sector se enfrenta a otra etapa de ajetreo en su actividad: las rebajas de enero. Los primeros saldos del año llegan este miércoles, día 7, aunque algunas marcas locales han optado por adelantarlos para hacer frente a la competencia de grandes marcas y centros comerciales. Los descuentos comenzarán entre el 20 y el 30 %, con el objetivo de dar salida a la mercancía de invierno. Un invierno, por otra parte, que todavía acaba de empezar y al que le restan varios meses. Esto conlleva que, sumado a la proximidad de las fiestas navideñas, los comerciantes no vean del todo idónea la celebración de estas rebajas en el mes de enero.

Para Meritxell Silva, «deberían aplazarse hasta el mes de febrero», ya que, de otro modo, «el consumidor está saturado, viene del Black Friday y de gastar en las compras navideñas».

De cualquier modo, los negocios locales ya se preparan para lucir el cartel de «rebajas» a lo largo del mes y para dar carpetazo a una campaña de Navidad más. Una campaña que, a la espera de los últimos balances, apunta a dejar buenas cifras en el sector, especialmente en aquellas localidades donde la implicación del comercio ha sido mayor. El arranque de las rebajas marcará ahora el pulso de las próximas semanas, en un contexto en el que los comerciantes tratan de mantener la actividad y fidelizar al consumidor local frente a la fuerte competencia de las grandes superficies.