El Estado transferirá este año 18,6 millones a los ayuntamientos de las dos comarcas

Las transferencias del Estado representan una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos hasta el punto de que en algún caso suponen el doble de lo que recaudan por la contribución urbana y rústica. Esta circunstancia se da en varios de los concellos de menor tamaño.

La normativa vigente establece que las administraciones municipales reciben mediante entregas mensuales a cuenta lo que se denomina la Participación de Ingresos del Estado (PIE) que para el presente año supondrá el reparto de 18.612.000 euros entre los ocho ayuntamientos de las comarcas. Esta es la previsión que acaba de realizar el ministerio, balance que supone un incremento del 6,7 por ciento en comparación con el volumen de entregas del pasado ejercicio o, lo que es lo mismo, casi 1,2 millones de euros más.

El ministerio establece por un lado un fijo de participación por variables garantizada y al mismo tiempo dos posibles compensaciones que, reguladas bajo la recaudación por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) pueden dejar en casos más dinero en las arcas municipales. Así, la ley 51/2002 introdujo una reforma sobre el IAE, estableciendo un mecanismo de compensación a favor de los ayuntamientos para paliar la pérdida de ingresos derivada de las nuevas exenciones, norma que se amplió en 2005. Estas dos compensaciones supondrán este año aportaciones por más de 880.000 euros y en torno a la mitad irán a parar a las cuentas del Concello de A Estrada. Precisamente este municipio es el que más recursos recibirá del Estado, con una previsión de transferencias por 6.415.851 euros, que casi 470.000 euros a mayores. Un incremento porcentual semejante se reproduce en el PIE que manejará el Concello de Lalín, con 5.986.489 euros, que son 438.000 euros más. Las entregas al Concello de Silleda se incrementarán en total un 8,5 por ciento, hasta los 2.708.976 euros, cuantía que sube en prácticamente 213.000 euros.

Vila de Cruces, a tenor de las estimaciones del Ministerio de Hacienda, sería el único ayuntamiento de Deza y Tabeirós-Montes que recortaría ingresos y los 1.353.028 euros supondrían 65.000 euros menos que el pasado año. Las cuantías para Rodeiro y Agolada son muy semejantes, no obstante para la administración cambota el incremento es mayor al situarse en el 7,5 por ciento frente al 5,1 de Agolada. Las entregas a cuenta totales ascenderán a 584.807 y 587.440 euros, respectivamente. La PIE correspondiente al Concello de Dozón también crece en algo más de cinco puntos porcentuales y la cuantía prevista se va hasta los 253.381 euros anuales. Por último, a Forcarei le corresponderán en este ejercicio 722.097 euros, que son 41.121 más.

La norma determina que la distribución de estos fondos está pendiente de aprobación mediante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o una normativa equivalente.

Programa del 2% Cultural del ministerio

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, animó a los ayuntamientos gallegos a concurrir a la nueva convocatoria de ayudas del Programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que cuenta con un presupuesto total de 80 millones de euros. El delgado puso esta iniciativa como ejemplo del compromiso firme del Gobierno con la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico gallego, una línea de actuación en la que Galicia suma ya 13 millones de euros de inversión.

«O impacto do Programa 2% Cultural en Galicia amosa claramente o interese do Goberno pola recuperación do noso patrimonio, pero tamén polo seu valor como motor económico», afirmó el representante del ejecutivo central en Galicia, quien subrayó que estas inversiones «xeran actividade económica e emprego tanto en contornas urbanas como rurais, reforzan o compromiso cos pequenos concellos e impulsan un modelo de turismo sostible e de calidade». El plazo de presentación de solicitudes permanece todavía abierto hasta el próximo 18 de febrero y las peticiones deberán presentarse por medios telemáticos a través de la Sede electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.