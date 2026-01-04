Seisdedos actúa con sus marionetas en Agolada
La Deputación acerca mañana a Agolada el circuito +Escénicas con el espectáculo de títeres «Cocer e cantar», a cargo de Seisdedos Marionetas Tradicionais. Se trata de la segunda edición de esta iniciativa, que apoya la programación de teatro y danza en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia con un presupuesto total de 195.000 euros.
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Caballero desvela la fecha del apagado de las luces de Navidad de Vigo
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- Las obras que estrenará Vigo en 2026
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal