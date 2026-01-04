Seisdedos actúa con sus marionetas en Agolada

La Deputación acerca mañana a Agolada el circuito +Escénicas con el espectáculo de títeres «Cocer e cantar», a cargo de Seisdedos Marionetas Tradicionais. Se trata de la segunda edición de esta iniciativa, que apoya la programación de teatro y danza en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia con un presupuesto total de 195.000 euros.