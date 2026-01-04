Onde queda o pasado do San Paio
Para quenes non o viviron, a Estrada de metade do século pasado é só un relato escoitado da boca de avós, pais ou familiares. Resulta difícil imaxinar como vivía a vila no pasado. Porén, os libretos das festas patronais axúdannos a facer un pequeno retrato desa época, e do xeito de divertirse dos máis veteranos.
«Quen fora en romería ó San Payo da Estrada/ pol-os vellos camiños que a Santiago levaban!». Literatura, fotografía, arte e sobre todo, moito inxenio. As páxinas dos libretos do San Paio ao longo do século pasado están cargadas de memoria. Nelas non só poden lerse os diferentes alcaldes e comisións organizativas, senón as actividades que se programaban para entreter á veciñanza, a linguaxe empregada e o cambio do discurso ao longo das diferentes etapas políticas que viveu o país, e con el a vila.
Grazas aos arquivos privados dalgún estradense aos que FARO tivo acceso, puideron recuperarse algúns destes impresos, aos que daquela moitos restarían valor, pero que hoxe en día nos ofrecen unha imaxe da historia deste pobo, non só a través do xeito de vivir as festas patronais, senón dos negocios e empresas locais que as patrocinaban.
O primeiro que podemos comprobar comparando os diversos exemplares, que abranguen dende o 1953 ata 76, é o cambio nas portadas. Mentres que os primeiros libretos contaban con ilustracións coloridas e orixinais, a medida que ían pasando os anos a creatividade ía deixando paso a unha estandarización sobria da estética. Nos últimos cadernos xa non hai debuxos, non hai cor, sobre un fondo branco restan as palabras «Fiestas Patronales» en fonte vermella, así como os días e ano da celebración.
O que si comparten, e non se perde, é o saúdo do alcalde correspondente, así como o da comisión de festas. Dase paso entón á programación. Vemos que ao igual que agora, o San Paio estendíase dende o 23 de xuño, ata o día 29 ou mesmo 30. Unha semana de actividades na que predominaba a música, o deporte, e por suposto, os actos litúrxicos na honra ao patrón.
Por exemplo, no ano 53 as festas arrancaron o día 23 ás doce da medianoite, cunha «tradicional fogata de San Juan» e «popular verbena en el tercer tramo de la Avenida Benito Vigo». O día 24 comezaron os actos pola mañá, cun desfile de cabezudos acompañados polos «gaiteiros regionales». Mentres que ás oito da tarde, a procesión do Sagrado Corazón de Jesús recorreu as rúas da vila. Seguimos avanzando no programa e observamos, como é de agardar, que fronte á Panorama, a París de Noia e outros grandes nomes do panorama festivo galego actual, no 53 a música poñíana a Banda municipal de Vigo, a da Estrada, ou orquestras como Poceiro e Radio Gran Vigo. Porén, o máis chamativo non é iso, senón actividades complementarias que hai moito tempo que desapareceron da programación actual. Os veciños máis veteranos quizais lembren a Gran Tirada de Pichón, no campo municipal dos deportes. Tamén chegou a haber un espectáculo taurino, e un día especialmente dedicado ás parroquias, con torneos de fútbol para xerar comunidade, sempre cun grao san de rivalidade.
A política, tendo en conta que estes libros se imprimiron durante os anos da ditadura de Francisco Franco, está moi presente, como non podía ser doutro xeito. Vémolo no nome das rúas e das prazas, sendo o caso máis ilustrativo o da Plaza del Generalísimo. tamén, no 71 celebrouse o 29 de xuño o Día anual del Frente de Juventudes, no que se disputaron competicións en balonmán, baloncesto, atletismo e mesmo unha exhibición de aeromodelismo. Incluíanse, iso si, artigos e textos literarios en galego firmados por persoeiros relevantes da oposición como Antón Fraguas.
Por outra banda, e como xa mencionaba anteriormente, gran parte das páxinas destas publicacións ocupábanas os patrocinios de empresas e comercios, tanto locais como galegos, e mesmo españois. A meirande parte deles xa desapareceron, pero resulta reconfortante ver que algúns seguen en pé. É o caso de María Martínez, Ferretería Diego (agora Hierros Diego), Calzados A Esquina e o bar Paradero. Imposible non deixar saír un sorriso ao ler os ocurrentes slogans da época. Por exemplo: «Si quiere paladear un buen Vino, País o Ribero, visite El Paradero», ou «Otra delicia...son los Calzados Galicia».
O xeito de celebrar, de anunciar e de lembrar pode ter cambiado, pero a esencia da festa nunca o fará: «Co-a ledicia ás veces pasa/ n-esta vida triste e corta/ que’un home qu’a ten escasa.../a buscala sai da casa/ sin ver que lle queda á porta!».
