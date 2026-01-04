Espectáculo musical en A Bandeira

El auditorio Manuel Dopazo de A Bandeira acogió ayer el ya tradicional Concerto de Aninovo, en el que participan todas las agrupaciones de esta localidad silledense. Por el escenario pasaron la Banda Recreativa e Cultural, el Coro Vales Mahía, el grupo Enredos Teatro y la formación de música y baile tradicional Xirandola.