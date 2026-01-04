Cortegada y una vivienda de Abades ganan el certamen ‘Silleda Fai Nadal’

La sexta edición del concurso de decoración navideña «Silleda Fai Nadal» ya conoce las creaciones ganadoras. El jurado se reunió ayer para compartir y evaluar las propuestas de este concurso, que reparte más de 3.500 euros en premios, consistentes en vales para gastar en el comercio y la hostelería del municipio, tras visitar y analizar las obras participantes. La puntuación del jurado se sumó a los «me gusta» obtenidos hasta la tarde del pasado miércoles 31 en el perfil de Facebook del Concello.

Decoración del número 14 de Bazar, en la parroquia trasdezana de Abades.

En la categoría colectiva, en el apartado de plazas y espacios públicos, el primer premio dotado con 800 euros recae en la Asociación Sociocultural de Cortegada, por su «Home de Xenxibre», ubicada en la carballeira de Camporrapado de la citada parroquia. Los vecinos de la Plaza Mestre Mateo repiten en la lista de ganadores con el segundo premio de 500 euros que decoró este lugar una vez más con diferentes materiales de desecho. El tercer premio (200 euros) fue para el alumnado de sexto de Primaria del CEIP Plurilingüe de Silleda, por su árbol de corchos ubicado en la plaza Siñor Afranio. También en la categoría colectiva, en el apartado de comunidades, se otorga un primer premio de 500 euros al barrio del número 9 de la calle Emilio Alonso Paz, única obra presentada en esta subcategoría, bajo el nombre de «Silleda Express Portal Máxico 9».

«Silleda Express Portal Máxico 9» de la calle Emilio Alonso Paz.

En la categoría individual, el primer premio en viviendas, con 400 euros, recayó en la decoración con coloridos elementos artesanales del número 14 de Bazar (Abades), realizada por Manuel Villanueva, y el segundo premio (200 euros) fue para la propuesta de Jeny Alvarellos, vecina de Campo, en la parroquia de Vilar. El tercer premio (100 euros) fue para Josefina Bascuas, por la decoración de su vivienda en Margaride.

En otro orden de cosas, Naiara Peña ganó el premio en la decoración de galerías y edificios, por su balcón de elfos ubicado en la calle Carballeira do Chousiño, con una dotación de 200 euros. También se otorgaron menciones especiales a las decoraciones realizadas por los vecinos de la plaza de Outeiro, la realizada por la parroquia de Dornelas y la llevada a cabo por Loredana Naiucu, en la calle Pepe do Cego en A Bandeira.

Interacción social

El jurado de la edición 2025 del concurso «Silleda Fai Nadal» estuvo compuesto por miembros de los colectivos ECOS, la Escola de Fútbol de Silleda y Xirandola, a los que el Concello agradecía ayer su colaboración. De igual forma, el grupo de gobierno valora de forma muy positiva a todas las personas y grupos participantes en este certamen navideño trasdezano, que se puso en marcha en 2020 con diferentes objetivos. Así, «además de estimular la participación activa de la comunidad y promover la creación de un ambiente navideño, el concurso, convocado por las concejalías de Cultura y Promoción Económica, también destaca el uso de residuos o materiales de segunda mano y promueve la interacción social», subrayan fuentes municipales sobre los aspectos más inclusivos de la cita. Al mismo tiempo, en la cita silledense se impulsa el comercio y la hostelería local, «ya que todos los premios consisten en vales para consumir en establecimientos de Silleda», recuerdan desde el Concello. Los premios a los distintos ganadores del «Silleda Fai Nadal» se entregarán en los próximos días, tal y como explican sus promotores.