Más de un centenar de personas participarán en la Matanza do Porco

La XXVI Matanza Tradicional do Porco, que se celebrará el día 25 en la casona de Mouriscade, será la primera de la historia coordinada por un área parroquial: la de la Vía da Prata. Por lo tanto, la organización correrá a cargo de las cuatro parroquias (Botos, Donsión, A Xesta y Vilanova) que la conforman, si bien bajo la denominación única. A pesar de que los pedáneos (Luis Rodríguez Rozas, de Botos; Antonio Pereiro Estévez, de Donsión; Gumersindo Ferradás López de A Xesta y Manuel García Gómez de Vilanova) hicieron ya una reunión previa por cada parroquia, anteayer tuvo lugar una reunión general de coordinación en el local social de Botos en la que participaron los cuatro pedáneos y los vecinos del área parroquial que quieren participar en la organización de un evento tradicional que arrancará a partir de las 10.30 horas.

El edil José Cuñarro explica que en el dicho encuentro se estableció la distribución de tareas de cara a la celebración de la Matanza, estableciéndose diversos grupos de trabajo: uno que se encargará de la coordinación del conjunto de las distintas tareas (desde la mata hasta la elaboración de los chorizos); otro se ocupará de la realización de los postres tradicionales; otro para la realización de trabajos de acondicionamiento dentro de la casona; otro para coordinar los trabajos artesanales (habrá presencia de herreros, costureras, cesteros, afiladores, etc.) y por último otro grupo se encargará del reparto de los productos típicos de la Matanza y de las sobremesas

José Cuñarro indica que más de un ciento de personas colaborarán en la preparación de esta celebración impulsada por el Concello, que será coordinada en todo momento por los pedáneos, que serán los que dirigirán los grupos de trabajo. En la recreación del evento tradicional también se contará con una muestra etnográfica; y se prevé poner en funcionamiento el horno ubicado en un alpendre del lado de la casona para elaborar pan, entre otros atractivos que se están ultimando.

La casona se trata de un ejemplo destacado de arquitectura señorial rural en el municipio de Lalín, compuesta de cantería de granito y que tiene elementos funcionales como balconadas, escaleras exteriores y dependencias anexas para usos agrícolas: hórreo, capilla, horno y una cocina tradicional de aldea con cocina económica y lar en el mismo habitáculo, situadas en el primer piso del inmueble. Esta casona es una muestra de una casa hidalga, ligada a una explotación agrícola que, como otras grandes casas de la época, cumplía una doble función: residencial como vivienda principal de familia propietaria y productiva como centro de gestión de tierras y bienes. Actualmente este inmueble es de titularidad municipal, junto a otros en desuso vinculados a la finca de Mouriscade, desde que en agosto de 2024 la Diputación se los cedió al ayuntamiento, un trámite que se firmó ante notario.

En un encuentro celebrado semanas atrás entre representantes del gobierno local y de las parroquias se realizó el sorteo por áreas de cara a la organización de la Matanza Tradicional do Porco que quedó de la siguiente manera: Vía da Prata la organizará en este presente año; Val do Arnego (2027); Val de Deza (2028); Entre Ríos (2029); A Balouta (2030); Alto de Vales en 2031; Val do Boi en 2032 y Carrio Sur asumirá la organización en 2033.