El BNG dice que asfaltados en Piñeiro taparon arquetas del alcantarillado
REDACCIÓN
El BNG de Silleda denuncia que los recientes trabajos de asfaltado realizados en el lugar de Cuíña, en la parroquia de Piñeiro, taponaron las arquetas de la red de alcantarillado. Los ediles Erea Rey y Xerardo Díaz, que visitaron la zona, apuntan que la capa asfáltica que cubre estas tapas impide que puedan ser abiertas en caso de avería o para realizar trabajos propios de mantenimiento.
Aseguran los nacionalistas que la obra fue recepcionada y certificada el pasado 11 de diciembre, cuestión que lamentan una vez que el gobierno municipal debería haber exigido a la empresa que picase el asfalto sobrante. Por último, aseguran que esta demanda se constatará mediante una propuesta que se llevará al pleno para pedir a la empresa que elimine el asfalto de las arquetas.
