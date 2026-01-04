Baloncesto bajo el muérdago

El pabellón Coto Ferreiro de A estrada se llenó ayer para celebrar una intensa jornada de baloncesto. El A Estrada Basket organizó con éxito su primer Torneo de Nadal, en el que participaron siete equipos y que se prolongó desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. Al cierre de esta edición todavía no se había celebrado aún la ceremonia de entrega de trofeos a los mejores. Además del equipo anfitrión participaron Basketdeza, Obradoiro-Silleda, Urracas de Caldas de Reis, Gremlins de Cuntis, Club Santa Baia de Boiro y Club Río Ulla de Pontecesures. La competición se disputó en las categorías baby, mini, infantil, cadete, júnior y sénior. Se organiza en colaboración con las Festas de San Paio.

Las gradas se llenaron para presenciar la competición. / Bernabé/Javier Lalín

El evento deportivo estradense contó con la presencia del conselleiro de Cultura, José López. Desde la organización se adelantó que, en cuanto a los premios y distinciones se refiere en la categoría baby hubo medallas para todos porque «todos ganan», señala Marga Fernández Maïssa, presidenta del A Estrada Basket. Además, los participantes en la categoría mini también recibieron medallas como recuerdo de su paso por el Coto Ferreiro. Y, a partir de la categoría infantil los primeros y segundos fueron obsequiados con trofeos.

El conselleiro José López posa con algunos de los participantes en el torneo navideño. / Bernabé/Javier Lalín

Mención especial para el buen ambiente reinante en las gradas del polideportivo estradense, con una importante representación de familiares y aficionados al basket que animaron en todo momento.