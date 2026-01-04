Baloncesto bajo el muérdago
Casi 200 jugadores de todas las edades participaron ayer en la primera edición del Torneo de Nadal organizado por el A Estrada Basket. El evento contó con la presencia del conselleiro José López.
REDACCIÓNREDACCIÓN
El pabellón Coto Ferreiro de A estrada se llenó ayer para celebrar una intensa jornada de baloncesto. El A Estrada Basket organizó con éxito su primer Torneo de Nadal, en el que participaron siete equipos y que se prolongó desde las 10.00 hasta las 21.30 horas. Al cierre de esta edición todavía no se había celebrado aún la ceremonia de entrega de trofeos a los mejores. Además del equipo anfitrión participaron Basketdeza, Obradoiro-Silleda, Urracas de Caldas de Reis, Gremlins de Cuntis, Club Santa Baia de Boiro y Club Río Ulla de Pontecesures. La competición se disputó en las categorías baby, mini, infantil, cadete, júnior y sénior. Se organiza en colaboración con las Festas de San Paio.
El evento deportivo estradense contó con la presencia del conselleiro de Cultura, José López. Desde la organización se adelantó que, en cuanto a los premios y distinciones se refiere en la categoría baby hubo medallas para todos porque «todos ganan», señala Marga Fernández Maïssa, presidenta del A Estrada Basket. Además, los participantes en la categoría mini también recibieron medallas como recuerdo de su paso por el Coto Ferreiro. Y, a partir de la categoría infantil los primeros y segundos fueron obsequiados con trofeos.
Mención especial para el buen ambiente reinante en las gradas del polideportivo estradense, con una importante representación de familiares y aficionados al basket que animaron en todo momento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Caballero desvela la fecha del apagado de las luces de Navidad de Vigo
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- Las obras que estrenará Vigo en 2026
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El alto precio maquilla la campaña del centollo en Galicia, lastrada por la pesca ilegal