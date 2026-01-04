Actividades en la biblioteca de Lalín

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una docena de niños participantes en el programa municipal de conciliación del Concello de Lalín acudieron anteayer al mediodía a la biblioteca Varela Jácome para tomar parte en una actividad. Acompañados por un grupo de monitoras, los pequeños pintaron y contaron cuentos propios de estas fiestas navideñas.

