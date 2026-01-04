Abren el plazo de participación para la colectiva Emporcarte

En el marco de la celebración de la 58 Feira do Cocido, se desarrollará una nueva edición de la exposición colectiva Emporcarte, entre el 14 de febrero y el 18 de abril, en el Museo Municipal, conviviendo también con la exposición central del Cocido, Antón Sobral: o silencio da mar, del artista Antón Sobral, que se inaugura el día 16 a las 20.00 h y que se podrá ver hasta el 28 de marzo, y que cuenta con Antón Castro como comisario.

Cada participante mayor de 18 años podrá presentar un máximo de dos obras, en disciplinas como pintura, escultura, fotografía artística, instalación, arte digital, ilustración, arte textil o técnicas mixtas. La temática deberá tener alguna relación con el Cocido, entendida de una manera amplia y creativo. Sin límite de origen, aunque se valorará la vinculación con Lalín y Deza. Las propuestas, que deberán ser originales, inéditas o con exhibición previa no problemática para su participación, deberán enviarse desde el 10 de enero hasta el 10 de febrero al correo museo@lalin.gal . Las obras seleccionadas se expondrán en la Emporcarte que se inaugurará el 14 de febrero.

El día del acto inaugural, sábado de Carnaval, se celebrará, como viene siendo habitual un almuerzo de confraternización entre los artistas que lo deseen en el que se degustará un Cocido de Lalín. Los participantes deberán indicar se están interesado en acudir al cocido, que tendrá un precio por comensal de 35 euros.