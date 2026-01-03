Los trasnos eligen Trasdeza para su regreso ‘triunfal’

Silleda se ha convertido en el escenario de un fenómeno inexplicable. En la transición del 27 al 28 de diciembre, una serie de establecimientos de la localidad e incluso el propio Concello amanecieron custodiados por figuras de trasnos, desatando una mezcla de asombro y superstición entre vecinos y visitantes. Ni las cámaras de seguridad parecen tener la respuesta. Mientras la villa dormía en la noche más gélida de diciembre, un «ejército» de pequeñas criaturas mitológicas tomaba posiciones en las entradas de los locales hosteleros y comercios más emblemáticos de la localidad trasdezana. Los trasnos, esos seres traviesos del folclore gallego conocidos por cambiar las cosas de sitio, han decidido que este año Silleda sea su hogar.

En Carmiña Moda también presumen de su trasno. | | / Bernabé/Javier Lalín

El primer aviso saltó a primera hora de la mañana del día 28, coincidiendo con la festividad de los Santos Inocentes. Lo que muchos interpretaron inicialmente como una broma elaborada, ha ido cobrando un matiz más poético con el paso de las horas. Carmiña Moda, Bar Lago, la ferretería Valiño, Mamasunción o el Concello, entre otros, cuentan desde entonces con sus particulares trasnos elaborados con IA dentro de una elaborada carpeta de madera que sus destinatarios guardan como oro en paño. Sin embargo, otros comprobaron como después de la última noche de 2025 sus trasnos desaparecían también de manera extraña para su disgusto.

Mensajes aparecidos en la Praza Siñor Afranio / Bernabé/Javier Lalín

Aunque nadie ha reclamado todavía la autoría de la acción, el impacto en la calle es innegable. La aparición ha generado un flujo de curiosos que recorren Silleda buscando «el trasno del día». Sea una intervención artística anónima o un capricho del destino, lo cierto es que Silleda ha logrado lo que pocos lugares consiguen en estas fechas: que el misterio y la tradición vuelvan a ser el tema principal de conversación en cada esquina.

Reivindicación

De forma paralela a la aparición de los pequeños duendes en el casco urbano silledense, en la Praza Siñor Afranio también se pueden ver una serie de pequeñas pancartas que podrían estar relacionadas con el fenómeno navideño de este año en Silleda. Se trata de varios lemas que podrían estar relacionados con la proliferación de trasnos en el concello. «O monte arde, o silencio tamén», «Non máis promesas, qeremos acción» o «Queremos volver aos nosos bosques» son algunas de las soflamas que se pueden leer en el lugar y que bien podrían estar vinculadas a la mágica aparición de los trasnos. De momento, nadie reclama para sí la impactante iniciativa navideña.