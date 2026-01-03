Talleres infantiles a cubierto en las Aldeas de Nadal

La actividad en las Aldeas de Nadal de Lalín no cesa y, a las puertas del cierre de este parque temático, las propuestas van más allá que los habituales recorridos por estos poblados navideños o subirse al tren turístico. En una tienda de campaña instalada en la Praza da Torre, cerca de la Aldea do Apalpador, se llevan a cabo talleres infantiles en los que los más pequeños de la casa pueden demostrar su creatividad decorando distintos elementos con la ayuda de monitores. Las Aldeas de Nadal echarán su cierre el próximo día 6 por la tarde.