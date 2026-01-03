El Reimóndez Portela continúa sin fecha de apertura, pese a su rehabilitación

Estamos en enero de 2026 y el Museo Reimóndez Portela sigue sin abrir sus puertas, pese a que las obras de acondicionamiento concluyeron hace meses y a los plazos que el Concello de A Estrada había anunciado para su reapertura.

Desde el Consistorio aseguran que los trabajos estructurales están finalizados y que actualmente se gestionan los fondos necesarios para instalar el discurso expositivo mediante una empresa especializada, bajo la supervisión de la dirección del museo. Sin embargo, no se ha fijado una nueva fecha de apertura ni se han concretado horarios, dejando en el aire cuándo podrán visitarlo los ciudadanos. La situación mantiene la incertidumbre sobre la reapertura de un espacio que ha permanecido cerrado durante más de una década, frustrando expectativas de vecinos y colectivos culturales.

El Museo Reimóndez Portela, inaugurado en 1995, se ha consolidado como un referente de la cultura local, albergando fondos etnográficos, documentos históricos y objetos de la vida cotidiana en A Estrada. Durante los años de cierre, sus colecciones han quedado inaccesibles para el público general. La prolongada inactividad del centro ha convertido su reapertura en un objetivo recurrente en la agenda municipal, pero con constantes retrasos que se remontan a más de una década.

En 2024, el Concello anunció la intención de reabrirlo a lo largo de 2025, iniciando en marzo trabajos de selección y acondicionamiento de los fondos. En julio, se comunicó que las actuaciones se realizarían durante el verano, aunque sin fecha concreta de reapertura. Finalmente, en septiembre se confirmaron las obras de mejora de fachadas, electricidad y carpinterías. Pese a estas fases completadas, la reapertura efectiva del museo nunca se concretó.

La demora ha generado preocupación entre asociaciones culturales y vecinos, que consideran la reapertura del Reimóndez Portela como un paso fundamental para la difusión de la historia y la identidad de A Estrada. El centro no solo alberga patrimonio material, sino que también actúa como testigo del desarrollo social y cultural del municipio.

Con la finalización de las obras estructurales, el Concello ha subrayado que el siguiente paso es la instalación del discurso expositivo y la organización del personal, procesos que requieren planificación detallada. Sin embargo, la ausencia de un calendario concreto mantiene la expectativa y la incertidumbre sobre cuándo los estradenses y visitantes podrán acceder a las colecciones y disfrutar del museo en su plenitud.

Mientras tanto, A Estrada sigue esperando que el Reimóndez Portela cumpla finalmente la función para la que fue concebido: convertirse en un espacio de memoria, educación y difusión cultural.