Mexilón e un Mercedes en Soutolongo
A comisión de festas desta festa gastronómica da parroquia lalinense aposta este ano por sortear un Mercedes clase A AMG para conseguir fondos para a celebración, que terá lugar os días 14 e 15 de agosto e que se recuperaron a edición pasada trás unha década de paralización dos festexos.
A parroquia estradense de Soutolongo recuperou o pasado ano a súa histórica Festa do Mexilón tras máis dunha década de parón. A cita regresou ao calendario festivo case como unha proba, impulsada pola iniciativa dun pequeno grupo de veciños, pero a resposta superou as expectativas iniciais. O sabor de boca –nunca mellor dito– desta primeira convocatoria foi claramente positivo, o que levou á comisión de festas, creada de maneira improvisada, a coller de novo as rendas da organización. Este ano, ademais do atractivo gastronómico, a celebración incorpora un reclamo singular que busca chamar a atención máis alá do ámbito local: o sorteo dun Mercedes Clase A AMG de ocasión.
Para avalar a seriedade da iniciativa e disipar calquera dúbida entre os máis escépticos, os integrantes do equipo organizador pasearon estes días o vehículo polas rúas da vila, facendo visible unha aposta pouco habitual nunha festa parroquial. A venda de rifas comeza esta semana, cun prezo fixado en 4 euros por papeleta. O número premiado será aquel que coincida co primeiro premio da Lotería Nacional do 29 de agosto de 2026, polo que non será necesario celebrar unha extracción pública nin estar presente no momento do sorteo.
Desde a comisión explican que este sistema facilita a participación, ao eliminar a obriga de desprazarse: «Tes a rifa e, se coincide co número da lotería, gañas e podes reclamalo despois, sen complicacións». Para aquelas persoas que prefiran reducir a marxe do azar e aumentar as súas opcións, ofrécese tamén a posibilidade de mercar talonarios completos por 20 euros, unha fórmula que contribúe a reforzar o orzamento da festa e garantir a súa viabilidade económica.
Con todo, os organizadores insisten en que o máis importante para sacar adiante unha celebración destas características non é tanto o diñeiro como a vontade colectiva. Unha implicación veciñal que quedou máis que demostrada na pasada edición, cando, malia que a poboación censada de Soutolongo apenas supera os 200 habitantes, baixo a carpa de degustación reuníronse máis de 500 comensais ao longo da xornada.
Desde a comisión recoñecen que, como acontece no resto do rural galego, a parroquia conta cunha poboación maioritariamente envellecida e que a xente nova non adoita asumir a organización deste tipo de eventos. Aínda así, defenden que non é preciso contar con grandes orzamentos nin con orquestras de primeiro nivel para manter vivas as festas. «A xente maior non se despraza por unha actuación musical, senón por xuntarse cos veciños, poñerse ao día e compartir mesa; se ademais hai boa comida, mellor aínda», explican.
E precisamente o apartado gastronómico é un dos sinais de identidade da cita. A Festa do Mexilón pode parecer, a priori, unha rareza nun concello de interior, pero conta con máis de vinte anos de tradición. Segundo relata un dos veciños, a súa orixe remóntase a unha época na que xa existían numerosas festas gastronómicas na contorna e os produtos locais estaban «collidos». A solución chegou da man dun home con bateas no Grove e vínculos familiares na parroquia, que se prestou a fornecer o mexilón, dando lugar a unha celebración que se consolidou co paso dos anos.
Grazas á iniciativa dun grupo de cinco veciños, Soutolongo recupera agora unha seña identitaria que aspira non só a manterse no tempo, senón tamén a reforzar a vida social da parroquia e a recuperar a súa presenza estable no calendario festivo da comarca, fronte ao despoboameno e o abandono.
- Davila 31/12/2025