Malasombra Teatro e a Orquestra Clásica de Valga, esta fin de semana no auditorio de Soutelo
A compañía de Xoque Carbajal presenta mañá o espectáculo «Os Fabulosos cleaners», dentro do programa + Escénicas da Deputación, que reforza a aposta cultural cun concerto de Aninovo hoxe
REDACCIÓN
A Deputación de Pontevedra reforza esta fin de semana a programación cultural en Forcarei cunha dobre cita no Auditorio de Soutelo de Montes, dirixida tanto ao público familiar como aos amantes da música. O organismo provincial levará ao municipio un espectáculo teatral con pompas de xabón e un concerto especial de Aninovo, no marco de dous programas culturais distintos.
Este domingo 4 de xaneiro, ás 17.30 horas, o auditorio acollerá a representación de Os fabulosos cleaners, da compañía Malasombra, incluída no circuíto +Escénicas. Trátase dun espectáculo familiar que combina teatro visual, humor e pompas de xabón, no que dous operarios de limpeza descobren de maneira accidental as posibilidades creativas das súas ferramentas ao mesturalas con auga e xabón. A proposta, creada por Luis Beviá e Xoque Carbajal e dirixida por Marcos Orsi e o propio Carbajal, presenta un universo cheo de burbullas de diferentes formas e tamaños que transforman o escenario nun espazo máxico e participativo.
A actuación forma parte da segunda edición do circuíto +Escénicas, unha iniciativa da Deputación destinada a apoiar a programación de teatro e danza nos concellos de menos de 20.000 habitantes, cun orzamento total de 195.000 euros.
A programación complétase hoxe, ás 18.00 horas, cun concerto incluído no ciclo Entradiñas de Aninovo. A Banda de Música e a Orquestra Clásica de Valga ofrecerán conxuntamente o Concerto ao Lecer, unha proposta musical que combina repertorio clásico, tradicional e popular propio destas datas festivas. Ambas as dúas formacións, dirixidas por Manuel Villar Touceda, contan cunha ampla traxectoria no escenario.
