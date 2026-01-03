Los Magos recorrerán las calles de Lalín escoltados por cinco carrozas iluminadas

La cabalgata de Reyes de Lalín, de la tarde del próximo lunes, tiene todos sus preparativos en marcha, para que los Magos de Oriente recorran las calles del casco urbano. La recepción real tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la Aldea dos Reis Magos, donde los niños tendrán ocasión de acercarse y compartir unos ratos con Melchor, Gaspar y Baltasar. Durante lo recorrido, sus majestades y toda la comitiva real repartirán 500 kilos de caramelos sin gluten comprados en el comercio local.

Este año habrá una variación de recorrido en el tramo final, tal como se concretó en la reunión preparatoria de la cabalgata que tuvo lugar el 30 de diciembre, en la que participaron la concejala de Aldeas de Nadal, Karen Fernández Lamela; el edil de Fiestas, José Cuñarro; y su homólogo de Mobilidade , Pablo Areán; el jefe de la Policía Local, Pablo Pérez, y el jefe de Protección Civil, Víctor Blanco. Una reunión en la que también se estableció, además del recorrido, el reglamento de tráfico durante la Cabalgata.

La salida tendrá lugar a las 18.00 horas desde el punto que viene siendo habitual: la calle Banda de Música, después discurrirá por Penatoares, Praza da Marina, Antonia Ferrín Moreiras, Avenida Luis González Taboada, Bos Aires y a partir de aquí es cuando se produce la variación del trayecto: se baja por la calle Molinera, calle Habana hasta la casa taller de Papá Noel. Ahí finaliza el que es el recorrido de la cabalgata, si bien sus majestades se dirigirán a continuación a su casa en la Aldea dos Reis Magos para recibir a los cientos de niños que quieran hacerse una foto con ellos al tiempo que ser obsequiados con alguna que otra golosina.

En la reunión también se decidió la regularización del tráfico durante la cabalgata, con el corte de las calles por donde transcurre, desde el comienzo hasta el final. También se liberará el aparcamiento en los tramos que recorre la cabalgata en las calles Molinera y Habana desde primera hora de la tarde hasta final de recorrido. Queda también cortado al tráfico a entorno de la Aldea dos Reis Magos durante la recepción para garantizar la seguridad

Fernández Lamela indica que hasta el lunes se mantiene abierto el plazo de inscripción para que los niños se anote a participar en la cabalgata, por lo que anima a todos los mayores de 3 años que se decidan a tomar parte en ella, para lo cual se deberán anotar en la recepción del ayuntamiento el día 5 de 9.00 a 15.00 horas. Se precisan sobre todo personajes de lanceros, pastores y romanos. La cabalgata estará conformada por cinco carrozas adornadas con muchas luces. Las carrozas serán: las tres de los Reyes Magos, el pesebre de Belén y el Palacio de Herodes. Hace falta indicar que las cinco carrozas estarán conducidas por distintos talleres de la zona (Maxideza, Talleres Toimil, Jomabe y TLM), a quien la edil agradece su colaboración. También tomarán parte en ella Autocares Meijide que irá con un autobús antiguo cerrando la Cabalgata, el Grupo de Gaitas Repenicando y Cabaleiros de Lalín. Antes de hacer el recorrido por las calles sus majestades visitarán las residencias Nosa Señora das Dores (de 16.00 a 16.35 horas), Domusvi (de 16.45 a 17.15) y Fogar de Santa Rita (de 17.15 a 17.30)

El Concello pide colaboración y paciencia por anticipado a los conductores ante posibles molestias que se puedan producir durante la circulación el día 5 de enero, por lo que recomiendan transitar con calma. Para velar que todo el dispositivo transcurra con normalidad se contará con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Emerxencias Lalín y Policía Local.

Concierto de Año Nuevo en A Bandeira y recorrido habitual de los Magos en Silleda

El programa navideño de Silleda tendrá continuidad hoy la a las 18:00 horas. En el auditorio municipal Manuel Dopazo de A Bandeira tendrá lugar el ya tradicional concierto de año nuevo, con las actuaciones de todas las agrupaciones locales. Así, estarán en el escenario la Banda Recreativa y Cultural da Bandeira, el Coro Vales Mahía, el grupo Enredos Teatro y la agrupación de música y baile tradicional Xirandola.Mañana domingo en el salón parroquial Santa Eulalia de Silleda, tendrá lugar el concierto de Reyes en el que participarán la banda infantil y la banda juvenil de Silleda, a las 17:30 horas. Esta cita será solidaria con recaudación en favor de la Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia (Asanog).La música será protagonista de este primer fin de semana del año, en la que Silleda ultima los preparativos para recibir a los Reyes Magos de Oriente. Sus majestades visitarán el municipio en la tarde del lunes, arrancando el recorrido a las 18:00 horas desde la Praza Siñor Afranio, una vez que los Reyes saluden desde el consistorio a los vecinos. El recorrido, si el tiempo lo permite, discurrirá por la calle Progreso, Avenida do Parque, María Colmeiro, Venezuela, Outeiro y calle Recinto Ferial, llegando al pabellón César G. Fares donde tendrá lugar a recepción real con chocolate con churros para todos los asistentes.

Aparcamientos

Desde el ayuntamiento ya se está ultimando el operativo de la cabalgata, que incluye restricciones en el tráfico durante el paso de la comitiva real. Para una mayor seguridad y vistosidad del recorrido, la administración municipal optó por colocar bandos apelando a la colaboración de los ciudadanos para evitar estacionar durante el paso de la cabalgata en las calles afectadas.