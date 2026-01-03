En Lalín, los Reyes llegan sobre ruedas

Los Magos de Oriente recorrieron hoy las calles de Lalín para sorpresa de muchos vecinos y visitantes. Dos días antes de la noche más mágica del año para, sobre todo, los más pequeños, Melchor, Gaspar y Baltasar fueron recibidos en las inmediaciones de la casa consistorial por medio centenar de moteros que los acompañaron en su recorrido por las principales calles del núcleo urbano.

El primero de los Magos viajaba a bordo de un sidecar de una moto histórica, mientras que sus compañeros lo hacían de paquetes de dos quads. La cabalgata organizada por el motoclub KM0 de Lalín fu escoltada a su inicio y al cierre por sendos vehículos de la Policía Local. En torno a las 16.00 horas la comitiva fue recibida en la Praza de Galicia por el mandatario, José Crespo, y por la teniente de alcalde Paz Pérez. El grupo, con elementos decorativos en sus motocicletas, repartió caramelos entre los vecinos que se acercaron al rugido de motores. El recorrido de esta cabalgata motera finalizó en torno a las 17.30 horas en la Praza da Igrexa, en medio de una de las Aldeas de Nadal. El cierre de esta actividad estuvo reservado para los moteros, que disfrutaron de unos pinchos y una sesión musical en el hotel Pontiñas, donde se encuentra la sede del motoclub.