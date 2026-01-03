La huelga de buses del área de Santiago seguirá por jornadas en enero

Las jornadas de huelga en el transporte de viajeros por carretera en la comarca de Santiago continuarán durante todo el mes de enero. Es la decisión adoptada por el colectivo de trabajadores en una asamblea celebrada esta semana en la capital gallega, y la misma por la que se han decidido en A Coruña, Ferrol y Carballo. Después de los cuatro primeros parones de los días 5, 12, 15 y 19 de diciembre, toman esta decisión «porque a situación segue a estar como estaba». Son palabras de Hugo Antunes Mera, delegado sindical del transporte urbano en Santiago. Indicó que en la reunión se expusieron dos posibles escenarios para continuar con la reivindicación de sus demandas.

El primero consistía en seguir la huelga con paros puntuales, y el segundo, tomar la decisión de hacerla indefinida desde el 12 de enero. «Fixemos a enquisa para decidir entre todos e optouse facela por paróns», comenta en este sentido Hugo Antunes, que añade que el sector adopta esta decisión «consciente da importancia do seu traballo», ya que de hacerla indefinida, «afectaría a miles de viaxeiros».

Con una decisión unánime por parte del plantel de la empresa, las nuevas jornadas de huelga en el transporte de viajeros, tanto urbano como interurbano, están convocadas para los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 del presente mes de enero. Intentarán ejercer presión para conseguir una actualización de su convenio. Así las cosas, de no llegar a un acuerdo entre las partes, el paro será indefinido desde el 2 de febrero.