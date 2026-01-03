Fútbol, fiesta y solidaridad
Hay partidos que se juegan con las botas, pero se ganan con el corazón. Lalín demostró ayer su cara más humana con un encuentro benéfico cuya recaudación de 485 euros fue para la Asociación Carabelo.
REDACCIÓN
El Cortizo de Lalín se vistió ayer de gala por una causa noble. El balompié dezano sumó fuerzas en un encuentro solidario cuyo objetivo principal fue recaudar fondos para la Asociación Carabelo, apoyando así su labor de integración y ayuda social en la comarca.
Como ya es habitual, en estos casos lo de menos fue el resultado final de un encuentro que enfrento en una fría tarde-noche al Club Deportivo Lalín de Dani Méndez con una selección de Deza dirigida por Marc Vidal y con muchas caras conocidas en sus filas. En el bando rojinegro (las dos escuadras lucieron sendas elásticas del Lalín) jugaron Andrés, Kanutas, Villa, Peti, Nuno, Dani, Sergio, Daniel, Iván, Rucho, Froxán, Ayoud, Roi, Airas, Lois, Adán, Figui, Pablo y Pájaro. Por lo que respecta al combinado comarcal dezano, los jugadores que saltaron al terreno de juego fueron Iker, Dani Sampayo, Pablo Couto. Fuentes, Josema, Aarón, Rivas, Fernández, Bernárdez, Brais Prieto, Brais Vila, Brais Calvo, Hugo Alvarellos, Hugo García, Manu Vilariño, Eloy, Lois, Hugo Rielo, Teo y Guti.
Además de lo recaudado, que finalmente fueron 485 euros, en el descanso del encuentro se sortearon entre los presentes tres camisetas oficiales del Real Club Celta y otra del Club Deportivo Lalín. De esta forma, un año más, la campaña «Ningunha nena, ningún neno sen xoguetes» cumplió en la capital dezana con su cometido primordial: proporcionar felicidad a aquellos que más lo necesitan.
