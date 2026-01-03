Exponen los trabajos del concurso de postales de Lalín
REDACCIÓN
Lalín
Durante estos días es posible ver en la Biblioteca Municipal Varela Jácome de Lalín los trabajos presentados al II Concurso de Postais Aldeas de Nadal. Entre ellas están incluidas las de las ganadoras de sus categorías, Noa Lalín Bodaño e Sheila López Vázquez.
A entrega de premios será el día 9 a las 17.00 horas, donde también habrá diplomas para los 24 menores participantes.
