Colisión por alcance sin heridos en la N-525
En el siniestro que tuvo lugar, a las 13.30 horas en O Espiño se vieron implicados dos automóviles
REDACCIÓN
Una colisión por alcance se saldó en la mañana de ayer en Lalín sin heridos. El siniestro tuvo lugar en torno a las 13.30 horas en la recta de O Espiño de la Nacional 525, a la entrada del casco urbano de Lalín. Según informan desde Emerxencias Lalín, en el accidente se vieron implicados un total de dos vehículos de la marca Opel, un Insignia y un Frontera, que conducían sendos vecinos de la comarca dezana. Se trata de un habitante de Laro, en el municipio de Silleda, y otro del término municipal de Agolada. En el punto donde tuvo lugar el accidente se personaron, además de los integrantes de Emerxencias Lalín, una ambulancia del 112 y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Durante el operativo de emergencia montado para la ocasión fue necesario regular la circulación rodada, que en esos momentos era fluida en la zona.
