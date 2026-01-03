Celebran batida de jabalí en Lalín para vigilar la peste porcina

La Xunta incrementó las batidas de jabalí a principios de este mes para minimizar el riesgo de contagio de peste porcina africana. Por eso, en un dispositivo coordinado con agentes de la Policía Local y efectivos de Emerxencias de Lalín, las cuadrillas de jabalí de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín intervinieron la semana pasada en una de las zonas de seguridad, la Rolda Leste. Habrá otra intervención, mañana domingo, para desplazar a los cerdos salvajes que encaman en estas zonas pegadas al núcleo urbano porque no puede cazarse en ellas. Está previsto que se lleve a cabo entre las 9.00 y las 12.00 horas en la zona de seguridad que abarca la Carballeira do Rodo y el auditorio municipal.

Al margen de estos controles en zonas de seguridad, la Consellería de Medio Ambiente anunció días atrás otras iniciativas como la necesidad de que los tecores cubran el cupo de precintos asignados para la temporada. Pero esta cuota depende de un animal que destaca por su alta movilidad, y de ahí que el cupo de jabalíes abatidos en un mismo tecor pueda variar de un año a otro, también por cuestiones como la disponibilidad de alimento o cobijo.